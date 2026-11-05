Людина з платіжкою біля газової плити. Фото: Новини.LIVE

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до "Групи Нафтогаз", розповіли, як розраховують плату за розподіл природного газу. Формування загальної вартості визначається на основі витрат газорозподільних компаній на обслуговування труб, ремонти та аварійні служби, а для кожного клієнта індивідуальні щомісячні платежі залежать від обсягу газу, який використовується протягом попереднього "газового року".

Про це йдеться у повідомлені пресслужби "Газмережі", інформують Новини.LIVE.

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Як формується ціна за доставку газу

Національний оператор газорозподільних мереж, що входить до групи "Нафтогаз", пояснив, чому взимку клієнти можуть використовувати газу більше, ніж влітку, а щомісячна плата залишається однаковою упродовж календарного року за незмінного тарифу.

Згідно з правилами, для обчислення беруть обсяг блакитного палива за попередній газовий рік, поділений на 12 місяців і помножений на чинний тариф філії "Газмережі". Тривалість газового року припадає на такий період: з 1 жовтня до 30 вересня.

Зокрема, для визначення платежу на 2027 рік за основу візьмуть кількість спожитих кубометрів природного газу за такий час: з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.

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Приклад визначення платежу за доставку газу

У компанії навели приклад обчислення у конкретній ситуації. Так, якщо споживач протягом газового року використав 1 200 кубів газу, для щомісячного розрахунку візьмуть: 1 200 куб. м. ÷ 12 = 100 куб. м. Після цього результат помножать на тариф на розподіл, затверджений Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У підсумку отримають щомісячну плату.

У Газмережі зауважили, що плату спеціально ділять на 12 місяців, адже якби її розраховували за споживанням кожного місяця, оселі з газовим опаленням найбільше платили б узимку, коли й без того зростають витрати. Водночас, щомісячні платежі в однаковому розмірі дозволяють нівелювати розбіжності у сумах та сплачувати річну вартість послуги поступово, без різких змін під час опалювального періоду.

Обрахунок, коли клієнти не користуються газом

За інформацією компанії, для побутових споживачів, які мало користуються газом або у них взагалі відсутня така потреба, передбачена мінімальна річна замовлена потужність.

Вона залежить від обсягів та видів побутового використання природного газу:

39 куб. м на рік — тільки для приготування їжі;

126 куб. м на рік — для приготування страв, підігріву води;

314 куб. м на рік — зокрема для опалення.

У разі, якщо фактичне споживання за попередній газовий рік буде меншим визначеного мінімуму, для розрахунку застосують мінімальний обсяг. Його також поділять на 12 і помножать на тариф конкретного Оператора ГРМ.

Зокрема, для домогосподарства лише з газовою плитою: 39 куб. м ÷ 12 = 3,25 куб. м. За умовного тарифу 2 грн/куб. м разом з ПДВ щомісячний платіж дорівнюватиме: 3,25 × 2 = 6,50 грн.

"Отже, на суму в платіжці впливають два показники: річна замовлена потужність і тариф на розподіл. Обсяг газу, спожитий з 1 жовтня 2026 року до 30 вересня 2027 року, стане основою для розрахунку плати на 2028 рік", — додали у Газмережі.

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