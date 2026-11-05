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Главная Финансы От 39 до 314 кубов: как рассчитывается плата за доставку газа

От 39 до 314 кубов: как рассчитывается плата за доставку газа

Ua ru
5 ноября 2026 08:50
Тарифы на распределение газа: украинцам объяснили, как рассчитывается плата, и обнародовали формулу Новини.LIVE
Человек с квитанцией у газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

В ООО "Газораспределительные сети Украины", входящем в "Группу Нафтогаз", рассказали, как рассчитывается плата за распределение природного газа. Формирование общей стоимости определяется на основе затрат газораспределительных компаний на обслуживание труб, ремонты и аварийные службы, а для каждого клиента индивидуальные ежемесячные платежи зависят от объема газа, потребленного в течение предыдущего «газового года».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы  "Газсети", информируют Новини.LIVE.

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Как формируется цена за доставку газа

Национальный оператор газораспределительных сетей, входящий в группу Нафтогаз, объяснил, почему зимой клиенты могут потреблять больше газа, чем летом, а ежемесячная плата остается одинаковой в течение календарного года при неизменном тарифе.

Согласно правилам, для расчета берется объем голубого топлива за предыдущий газовый год, разделенный на 12 месяцев и умноженный на действующий тариф филиала "Газсети". Газовой год длится с 1 октября по 30 сентября.

В частности, для определения платежа на 2027 год за основу возьмут количество потребленных кубометров природного газа за следующий период: с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.

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Пример расчета платежа за доставку газа

В компании привели пример расчета в конкретной ситуации. Так, если потребитель в течение газового года использовал 1 200 кубов газа, для ежемесячного расчета возьмут: 1 200 куб. м. ÷ 12 = 100 куб. м. После этого результат умножат на тариф на распределение, утвержденный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В итоге получают ежемесячную плату.

В «Газмережи» отметили, что плату специально делят на 12 месяцев, ведь если бы её рассчитывали по потреблению каждого месяца, домохозяйства с газовым отоплением больше всего платили бы зимой, когда и без того растут расходы. В то же время ежемесячные платежи в одинаковом размере позволяют нивелировать различия в суммах и оплачивать годовую стоимость услуги постепенно, без резких изменений в течение отопительного периода.

Расчет, когда клиенты не пользуются газом

По информации компании, для бытовых потребителей, которые мало пользуются газом или у них вообще отсутствует такая потребность, предусмотрена минимальная годовая заказанная мощность.

Она зависит от объемов и видов бытового использования природного газа:

  • 39 куб. м в год — только для приготовления пищи;
  • 126 куб. м в год — для приготовления пищи и нагрева воды;
  • 314 куб. м в год — в частности, для отопления.

В случае, если фактическое потребление за предыдущий газовый год будет меньше установленного минимума, для расчета будет использован минимальный объем. Его также разделят на 12 и умножат на тариф конкретного оператора ГРМ.

В частности, для домохозяйства, имеющего только газовую плиту: 39 куб. м. ÷ 12 = 3,25 куб. м. При условном тарифе 2 грн/куб. м. вместе с НДС ежемесячный платеж будет равен: 3,25 × 2 = 6,50 грн.

"Итак, на сумму в счете влияют два показателя: годовая заказанная мощность и тариф на распределение. Объем газа, потребленного с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027 года, станет основой для расчета платы на 2028 год", — добавили в "Газсети".

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что гражданам не будут предоставляться субсидии на те услуги, по которым возникли задолженности. В таких условиях потребуется документ, подтверждающий его погашение, или договор о реструктуризации. В частности, такую справку можно получить в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины".

Также Новини.LIVE писали о том, что в ПФУ объяснили, как действовать получателям коммунальных льгот в случае переезда. В таких условиях факт соответствующего проживания необходимо дополнительно подтвердить отдельными документами. Если соответствующее требование не выполнить, то можно лишиться льготы.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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