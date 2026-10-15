Пільги на комунальні послуги: хто з родин може оформити знижку до 50%

Квитанція за комунальні послуги та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі родини можуть розраховувати державну підтримку в оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКП). Залежно від сукупного доходу домогосподарства та інших умов можна буде отримати до 50% знижки на комуналку, користування житлом та придбання пічного палива.

Про це розповідає Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного Фонду України (ПФУ).

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Кому доступна держпідтримка для оплати послуг ЖКГ

Згідно зі статтею 13 закону "Про охорону дитинства", родини, де є від трьох і більше дітей, наділені виключним правом на оформлення пільги з оплати комунальних послуг.

Факт того, чи може заявник претендувати на допомогу, визначють фахівці Пенсійного фонду. Для цього враховують фінансові надходження членів сім'ї за відповідний період.

У 2026 році ключовим в отриманні знижки є рівень середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Відповідно до правил, показник в розрахунку на одну особу за останні пів року не повинен бути вищим за податкову соціальну пільгу у 4 660 грн.

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На які знижки зможуть розраховувати багатодітні

Згідно з умовами, багатодітні родини можуть отримати знижку на низку житлово-комунальних витрат у розмірі 50%. Її надають в рамках затверджених норм споживання та площі оселі.

Передбачені знижки:

На оплату житла — 50% у межах норми 21 кв. м сукупної площі на кожну особу в родині, яка проживає в помешканні на постійній основі, та додатково 10,5 кв. м на всю родину; На послуги ЖКГ — знижка на електрику, газ, воду та інші послуги в межах нормативів; На скраплений газ — на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб у рамках норм; На пічне паливо — 50% знижки на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо в житлі нема централізованого опалення і для обігріву не використовують газ або електрику.

У ПФУ пояснили, що 50% знижки не означає зменшення загального рахунку за послуги. Суму розраховують у межах установлених нормативів, тому решту витрат необхідно буде оплатити самостійно.

Правила офорлення пільги родинами

У разі відповідності умов громадяни можуть звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду для надання заяви та документів. Передбачені різні варіанти:

через сервісний центр ПФУ;

через посадовців тергромади або Центр надання адміністративних послуг;

через пошту на адресу Пенсійного фонду;

через портал е-послуг ПФУ;

через портал держпослуг "Дія".

Потрібно надати заяву та такі документи:

паспорт, щоб посвідчити особу заявника;

ідентифікаційний код;

посвідчення батьків багатодітної сім'ї;

посвідчення дітей з багатодітної родини.

У разі, якщо дохід родини буде вищий, то скористатися пільгою не вдасться, проте можна буде звернутися за субсидією.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що оформлення субсидії на газ буде неможливим для тих пенсіонерів, у кого раніше були протерміновані платежі і непогашений борг. За таких умов призначення допомоги буде можливим виключно на основі повного розрахунку. Після цього можна оформити довідку від Нафтогазу онлайн.

Ще Новини.LIVE писали, що призначення допомоги на оплату комунпослуг залежить від терміну звернення. Пенсійний фонд призначає субсидію з місяця звернення до завершення опалювального періоду. У разі подання заяви протягом двох місяців — субсидію можуть призначити з його початку.