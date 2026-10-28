Квитанція за комунальні послуги та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році держава продовжує надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) низці категорій громадян. Водночас у разі зміни місця проживання деякі пільговики мають подбати про надання додаткових документів для оформлення та збереження відповідної допомоги.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ), передають Новини.LIVE.

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Як діяти отримувачам комунальних пільг у разі переїзду

У ПФУ пояснили, що для деяких категорій громадян діють окремі правила у разі зміни місця проживання для того, щоб не втратити пільгу.

Згідно з чинними нормами, якщо пільговик змінив зареєстровану/задекларовану чи фактичну адресу проживання, то повинен у письмовому форматі повідомити про це орган Пенсійного фонду упродовж 30 днів. Відповідна вимога передбачена Положенням про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою уряду №117.

Після відповідного звернення інформацію про нове місце реєстрації (проживання) внесуть до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

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У ПФУ пояснили, що пільги на оплату комунальних послуг можуть надаватися за зареєстрованим/фактичним місцем проживання.

У разі бажання пільговика отримувати пільгу не за зареєстрованою, а за фактичною адресою проживання, факт відповідного проживання необхідно додатково підтвердити:

довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

іншим документом, зокрема, договором оренди житла.

За відсутності таких документів посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади має скласти акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства з метою підтвердження фактичної адреси проживання.

Як зауважили у фонді, в окремих випадках надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання пічного палива і скрапленого газу залежить від адреси проживання пільговика. Зокрема, житлова пільга передбачена для пенсіонерів окремих професій, які працювали в сільській місцевості, за умови, що надалі проживають там після виходу на "заслужений відпочинок".

Хто має право на пільги у 2026 році

У 2026 році серед основних категорій отримувачів пільг:

Громадяни з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка в межах установлених нормативів); Учасники бойових дій (75% знижка на комунальні послуги); Учасники війни/члени сімей загиблих захисників (50% знижка); Багатодітні родини, дитбудинки сімейного типу та прийомні сім'ї (50% знижка); Пенсіонери окремих професій у сільській місцевості, зокрема йдеться про педагогів, медиків, бібліотекарів, музейних працівників (за певних умов звільняють від оплати комунальних послуг).

За якого доходу можуть надати пільги

Важливо розуміти, що знижка поширюється лише на соціальні нормативи споживання та площу житла, а не на всю суму в комунальній платіжці.

Цьогоріч право на пільги може виникнути, якщо доходи родини не перевищують певну межу. Для всіх категорій, окрім захисників країни, пільга надається з урахуванням середньомісячного загального доходу домогосподарства.

Сума граничного доходу на одну особу становить 4 660 грн (на рівні податкової соцпільги). У разі перевищення цього рівня, громадяни можуть звернутися за призначенням субсидії.

Зокрема, подати заяву та пакет документів можна через:

Сервісні центри Пенсійного фонду;

Портал/застосунок "Дія";

Центри надання адмінпослуг (ЦНАП);

Уповноважених осіб тергромад.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може розраховувати держпідтримку в оплаті комунальних послуг на рівні 50%. Претендувати на таку допомогу можуть деякі багатодітні родини. Знижки нададуть на електрику, газ, воду та інші комунальні послуги в межах нормативів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що пенсіонерам, які раніше мали протерміновані платежі і непогашений борг, оформлення субсидії на газ буде неможливим. Допомогу можуть призначити виключно на основі повного розрахунку перед постачальником. Для цього слід надати окрему довідку від Нафтогазу.