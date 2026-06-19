Нові правила служби в ЗСУ: кому платитимуть до 460 тисяч гривень

Військові ЗСУ, гроші. Фото: Міністерство оборони, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні запускають нові контракти для піхотинців і штурмовиків з рекордними виплатами. Тим, хто виконує найнебезпечніші завдання на передовій, обіцяють близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна винагорода сягає 460 тисяч гривень.

Базове грошове забезпечення складає 20 тисяч гривень на місяць, а основний заробіток формується завдяки додатковим бойовим виплатам, розповіли у Міністерстві оборони, передає Новини.LIVE.

Хто може підписати контракт

Подати заявку можуть цивільні, чинні військові, а також ті, хто вже був звільнений в особливий період.

Йдеться не лише про штурмовиків. Контракти пропонують піхотинцям, бойовим медикам, навідникам, механікам-водіям та іншим спеціалістам бойових підрозділів.

Які строки служби

Для цивільних, які вперше у війську, контракт укладатиметься на 14 місяців. У цей термін входить базова військова підготовка, адаптація та бойове злагодження.

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Для чинних військовослужбовців передбачено контракт на 10 місяців, а для раніше звільнених зі служби — від шести місяців.

Гарантована відстрочка після служби

Після закінчення контракту військовий отримує базову відстрочку від мобілізації на 6 місяців. Цей термін збільшується залежно від бойового досвіду:

плюс 3 місяці відстрочки — за кожен місяць виконання бойових завдань;

плюс 6 місяців — за кожен рік служби після 2022 року;

плюс 1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

Скільки платитимуть

Базова ставка — 20 тисяч гривень на місяць. До неї плюсуються виплати за кожен день на фронті:

10 000 грн за день — перебування безпосередньо на бойових позиціях;

20 000 грн за день — участь у розвідці, евакуації чи ударно-пошукових операціях;

40 000 грн за день — участь у штурмових діях із просуванням уперед.

Навіть під час відпустки чи відрядження військовому гарантовано платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень на місяць завдяки тиловій надбавці.

Додаткові премії та бонуси

Окремо платитимуть за бойові успіхи:

100 000 грн — за кожного взятого в полон окупанта;

15 000 грн — за знищення ворога в контактному або стрілецькому бою;

від 27 до 33 000 грн — одноразова виплата за перше підписання контракту (сума залежить від звання);

від 20 000 грн — щорічна допомога на оздоровлення.

У Міноборони зазначають, що всі питання про нові контракти можна задавати за номером гарячої лінії 1519.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки доплатять військовим у червні. У цьому місяці нараховують виплати за травень, серед яких можуть бути "бойові" у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Окремі категорії можуть отримати додаткові 70 тисяч гривень за тривале виконання завдань на передовій.

Також Новини.LIVE писали, що деяким військовим роками недоплачували грошове забезпечення. Через помилки у розрахунках можуть не врахувати частину надбавок, премій або рахують виплати за застарілими показниками. Ці кошти можна повернути.