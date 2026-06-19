Новые правила службы в ВСУ: кому будут платить до 460 тысяч гривен

Военные ВСУ, деньги. Фото: Министерство обороны, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине вводят новые контракты для пехотинцев и штурмовиков с рекордными выплатами. Тем, кто выполняет самые опасные задачи на передовой, обещают около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальное вознаграждение достигает 460 тысяч гривен.

Базовое денежное обеспечение составляет 20 тысяч гривен в месяц, а основной заработок формируется за счет дополнительных боевых выплат, сообщили в Министерстве обороны, передает Новини.LIVE.

Кто может подписать контракт

Подать заявку могут гражданские лица, действующие военнослужащие, а также те, кто уже был уволен в особый период.

Речь идет не только о штурмовиках. Контракты предлагают пехотинцам, боевым медикам, наводчикам, механикам-водителям и другим специалистам боевых подразделений.

Каковы сроки службы

Для гражданских лиц, впервые поступающих на военную службу, контракт будет заключаться на 14 месяцев. В этот срок входит базовая военная подготовка, адаптация и боевое слаживание.

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Для действующих военнослужащих предусмотрен контракт на 10 месяцев, а для ранее уволенных со службы — от шести месяцев.

Гарантированная отсрочка после службы

По окончании контракта военнослужащий получает базовую отсрочку от мобилизации на 6 месяцев. Этот срок увеличивается в зависимости от боевого опыта:

плюс 3 месяца отсрочки — за каждый месяц выполнения боевых задач;

плюс 6 месяцев — за каждый год службы после 2022 года;

плюс 1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.

Сколько будут платить

Базовая ставка — 20 тысяч гривен в месяц. К ней прибавляются выплаты за каждый день на фронте:

10 000 грн в день — пребывание непосредственно на боевых позициях;

20 000 грн в день — участие в разведке, эвакуации или ударно-поисковых операциях;

40 000 грн в день — участие в штурмовых действиях с продвижением вперед.

Даже во время отпуска или командировки военному гарантированно будут платить не менее 30 тысяч гривен в месяц благодаря тыловой надбавке.

Дополнительные премии и бонусы

Отдельно будут платить за боевые успехи:

100 000 грн — за каждого взятого в плен оккупанта;

15 000 грн — за уничтожение врага в контактном или стрелковом бою;

от 27 до 33 000 грн — единовременная выплата за первое подписание контракта (сумма зависит от звания);

от 20 000 грн — ежегодная помощь на оздоровление.

В Минобороны отмечают, что все вопросы о новых контрактах можно задавать по номеру горячей линии 1519.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько доплатят военным в июне. В этом месяце начисляются выплаты за май, среди которых могут быть «боевые» в размере от 30 до 100 тысяч гривен. Отдельные категории могут получить дополнительные 70 тысяч гривен за длительное выполнение задач на передовой.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым военным годами недоплачивали денежное довольствие. Из-за ошибок в расчетах могут не учесть часть надбавок, премий или рассчитывать выплаты по устаревшим показателям. Эти средства можно вернуть.