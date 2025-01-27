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Від 120 до 720 днів — яку фіндопомогу призначають на такі терміни

27 січня 2025 18:33
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати з безробіття у 2025 році — скільки днів можна отримувати
Люди в одному з центрів зайнятості. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Виплати з безробіття — це матеріальна допомога, якою держава забезпечує громадян, які втратили роботу. Нарахування є щомісячними, однак термін виплат може бути різним.

Як розповіла виданню "Фокус" юристка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, тривалість надання допомоги з безробіття у 2025 році залежить від набутого страхового стажу:

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  • якщо у громадянина є до трьох років страхового стажу, то йому допомогу нараховуватимуть впродовж 180 календарних днів;
  • якщо страховий стаж становить 3 до 6 років — 210 календарних днів;
  • від 6 до 12 років — 240 календарних днів;
  • від 12 до 18 років — 270 календарних днів;
  • від 18 до 24 років — 300 календарних днів;
  • від 24 до 30 років — 330 календарних днів;
  • понад 30 років — 360 календарних днів.

Однак деякі українці можуть користуватися державною допомогою впродовж 720 календарних днів. Це стосується осіб, які отримали статус безробітних за два роки до виходу на заслужений відпочинок. 

Також існують й скорочені терміни надання фінансової допомоги із безробіття — до 120 днів. На такий період виплати нараховують, наприклад, внутрішньо переміщеним осам (ВПО), які не можуть документально підтвердити наявність страхового стажу.

Яким є розмір виплат

Страховий стаж й тут відіграє ключову роль, адже чим він більший, тим більше у відсотковому значенні від заробітку виплачуватимуть особі. 

"З позитивного — з жовтня 2024 року постановою Правління Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття було підвищено мінімальні розміри допомог для більшості з категорій безробітних — до 3,6 тис. грн", — розповіла Воронкова.

Зауважимо, що в кінці 2024 року в Україні офіційно без роботи перебували понад 94 тис. громадян. Йдеться про українців, які зареєструвалися у центрах зайнятості та отримують держвиплати. 

Тим часом з 2026 року держава планує збільшити термін надання допомоги з безробіття українцям, які тимчасово втратили працездатність. Розмір виплат теж буде іншим. 

виплати безробіття гроші матеріальна допомога соцвиплати

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