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Українці почнуть отримувати 40 тис. грн допомоги — деталі

21 січня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у 40 тис. грн — хто і за яких умов отримає нову держдопомогу
Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В уряді підготували законопроєкт щодо зміни системи соцстрахування під назвою "єПотенціал". Очікується, що програма запрацює з 1 липня 2026 року.

Про це повідомили у пресцентрі Міністерства соцполітики.

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Як зміниться соцпідтримка громадян

Як розповіли у міністерстві, ключовою метою зміни системи соцстрахування є покращення підтримки людей, які отримують травми чи серйозно хворіють. Новації торкнуться тих осіб, які вже мають обов'язкове соцстрахування.

Цифровізація процесу та новий механізм роботи дозволить надавати допомогу швидше та ефективніше, спроститься взаємодія між громадянами та держорганами, адже всі процеси будуть переведені в електронний вигляд.

Відомство має намір покращити підтримку ветеранів, яким потрібне лікування, реабілітація чи допомога у пошуках роботи. Після звільнення з армії ветеранам, які лікуються чи проходять реабілітацію після поранення, буде надана всебічна підтримка держави за програмою "єПотенціал".

Для осіб зі статусом інвалідності нічого не зміниться, адже їм продовжать виплачувати належні пільги та виплати.

Покращаться умови оплати лікарняних листів. Згідно з оновленнями:

  • період оплати лікарняних зросте — з нинішніх чотирьох місяців (120 днів) до 14 місяців;
  • виплати здійснюватимуть упродовж усього часу, доки особа проходитиме лікування/реабілітацію.

Програма передбачає також:

  • появу комплексної та всебічної підтримки незалежно від наявності статусу: ще на етапі, коли особа лікується/проходить реабілітацію, їй надаватимуть не лише медичну допомогу та лікарняні, а й допоміжні засоби реабілітації чи соцпослуги;
  • надання комплексної підтримки, щоб отримати можливість заробляти гроші для життя тим, у кого хвороба чи травма завадить повноцінно повернутись до роботи;
  • зростання держвиплат, якщо особа повністю втратить можливість вести активне життя/працювати;
  • триваліше надання допомоги з безробіття громадянам з частковою втратою працездатності.

Хто отримає 40 тис. гривень від держави

Фінансова підтримка за новою системою соціальних виплат зазнає змін.

При тимчасовій непрацездатності:

  • надаватимуть 100% своєї середньої заробітної плати (такої, що була до хвороби/травми).

При виробничих травмах:

  • максимальний рівень страхової виплати зросте до 40 тис. гривень.

За умови повної втрати працездатності:

  • максимальний рівень виплати становитиме 23,61 тис. гривень.

Нагадаємо, частина громадян у столиці отримає допомогу у 2025 році. Фінпідтримку надаватимуть в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам"

Також ми писали, що Норвезька рада у справах біженців (NRC) надасть допомогу українцям, які постраждали від війни в Україні. На кожну особу передбачені 10,8 тис. гривень.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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