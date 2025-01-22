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Новий рекорд — що відбувається з безробіттям в Україні

22 січня 2025 16:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Кількість безробітних українців зменшується – досягнуто історичного мінімуму
Чоловік у Державній службі зайнятості. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Станом на кінець грудня 2024 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні сягнула історичного мінімуму — 94,2 тисячі осіб. З них переважна більшість, близько 80% (75,8 тисячі осіб), становлять жінки.

Відповідні дані оприлюднив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і підкреслив, що зареєстровані безробітні — це українці у пошуках роботи, які зареєструвались у центрах зайнятості, щоб отримувати виплати з безробіття.

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Однак, наголосив парламентарій, цей показник не відображає реальну картину безробіття. Ще до початку війни офіційна статистика охоплювала лише близько 20% фактичного безробіття, яке оцінюється за методологією Міжнародної організації праці через опитування домогосподарств. 

На думку Гетманцева, основними причинами низького рівня реєстрації залишаються слабкі стимули для звернення до центрів зайнятості: 

  • низькі виплати;
  • невідповідність запропонованих вакансій кваліфікації претендентів;
  • бюрократичні труднощі.

Що відбувається з безробіттям останніми роками

Гетманцев підкреслив, що після початку війни ці тенденції загострилися. Масовий виїзд громадян за кордон, посилення військового обліку та інші фактори призвели до суттєвого зниження кількості зареєстрованих безробітних, переважно серед чоловіків. У результаті офіційна статистика почала демонструвати переважно "жіноче обличчя" безробіття.

Попри це, офіційні дані суттєво розходяться з реальністю, додав депутат. Так, за оцінками Національного банку України та уряду, фактичний рівень безробіття становить 14-18% економічно активного населення. Це означає, що реальна кількість безробітних може досягати 1,8-2,2 мільйона осіб, що у 20 разів перевищує офіційно зареєстрований рівень. 

 

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На кінець 2024 року кількість зареєстрованих безробітних сягнула чергового рекордного мінімуму. Фото: Данило Гетманцев/Telegram

"Парадокс в тому, що високе безробіття співіснує із значним дефіцитом професійних кадрів (як випливає із опитувань бізнесу і темпів зростання офіційних зарплат). Це свідчить про глибокі диспропорції на ринку праці та високе структурне безробіття, обумовлене змінами у структурі економіки та потоками міграції через війну", — констатував Гетманцев.

Нагадаємо, що вже з січня цього року держава буде нараховувати більше виплат офіційно зареєстрованим безробітним. Крім того більше грошей будуть отримувати і компанії, які зроблять комфортні умови для праці людям з особливими потребами.

Також повідомлялось, що з середини 2026 року громадяни з частковою втратою працездатності довше отримуватимуть допомогу по безробіттю. Також збільшиться розмір виплат, а це дозволить українцям користуватися стабільною фінансовою підтримкою, допоки вони шукають роботу.

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