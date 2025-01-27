Выплаты по безработице в 2025 году — сколько дней можно получать

Люди в одном из центров занятости. Фото: УНИАН

Выплаты по безработице — это материальная помощь, которой государство обеспечивает граждан, потерявших работу. Начисления являются ежемесячными, однако срок выплат может быть разным.

Как рассказала изданию "Фокус" юрист адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, продолжительность предоставления пособия по безработице в 2025 году зависит от приобретенного страхового стажа:

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если у гражданина есть до трех лет страхового стажа, то ему пособие будут начислять в течение 180 календарных дней;

если страховой стаж составляет 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;

свыше 30 лет — 360 календарных дней;

Однако некоторые украинцы могут пользоваться государственной помощью в течение 720 календарных дней. Это касается лиц, получивших статус безработных за два года до выхода на заслуженный отдых.

Также существуют и сокращенные сроки предоставления финансовой помощи по безработице — до 120 дней. На такой период выплаты начисляют, например, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не могут документально подтвердить наличие страхового стажа.

Каков размер выплат

Страховой стаж и здесь играет ключевую роль, ведь чем он выше, тем больше в процентном значении от заработка будут выплачивать лицу.

"Из положительного — с октября 2024 года постановлением Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы были повышены минимальные размеры пособий для большинства из категорий безработных — до 3,6 тыс. грн", — рассказала Воронкова.

Заметим, что в конце 2024 года в Украине официально без работы находились более 94 тыс. граждан. Речь идет об украинцах, которые зарегистрировались в центрах занятости и получают госвыплаты.

Тем временем с 2026 года государство планирует увеличить срок предоставления пособия по безработице украинцам, временно утратившим трудоспособность. Размер выплат тоже будет другим.