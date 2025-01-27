Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow От 120 до 720 дней — какую финпомощь назначают на такие сроки arrow

От 120 до 720 дней — какую финпомощь назначают на такие сроки

27 января 2025 18:33
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты по безработице в 2025 году — сколько дней можно получать
Люди в одном из центров занятости. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Выплаты по безработице — это материальная помощь, которой государство обеспечивает граждан, потерявших работу. Начисления являются ежемесячными, однако срок выплат может быть разным.

Как рассказала изданию "Фокус" юрист адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, продолжительность предоставления пособия по безработице в 2025 году зависит от приобретенного страхового стажа:

Читайте также:
  • если у гражданина есть до трех лет страхового стажа, то ему пособие будут начислять в течение 180 календарных дней;
  • если страховой стаж составляет 3 до 6 лет — 210 календарных дней;
  • от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;
  • от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;
  • от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;
  • от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;
  • свыше 30 лет — 360 календарных дней;

Однако некоторые украинцы могут пользоваться государственной помощью в течение 720 календарных дней. Это касается лиц, получивших статус безработных за два года до выхода на заслуженный отдых.

Также существуют и сокращенные сроки предоставления финансовой помощи по безработице — до 120 дней. На такой период выплаты начисляют, например, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не могут документально подтвердить наличие страхового стажа.

Каков размер выплат

Страховой стаж и здесь играет ключевую роль, ведь чем он выше, тем больше в процентном значении от заработка будут выплачивать лицу. 

"Из положительного — с октября 2024 года постановлением Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы были повышены минимальные размеры пособий для большинства из категорий безработных — до 3,6 тыс. грн", — рассказала Воронкова.

Заметим, что в конце 2024 года в Украине официально без работы находились более 94 тыс. граждан. Речь идет об украинцах, которые зарегистрировались в центрах занятости и получают госвыплаты.

Тем временем с 2026 года государство планирует увеличить срок предоставления пособия по безработице украинцам, временно утратившим трудоспособность. Размер выплат тоже будет другим.

выплаты безработица деньги материальная помощь соцвыплаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:00 Когда военного могут перевести на более низкую должность

19:58 Зеленский почтил память жертв Холокоста — зал аплодировал

19:45 Венгрия заблокировала заявление ЕС о непризнании победы Лукашенко

19:34 Пик тепла — синоптики дали прогноз погоды во Львове на завтра

19:23 Керченский мост под угрозой — Россия восстанавливает ограждение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:05 Пенсии в Украине после реформы — украинцам назвали важное условие

19:03 Пойдет ли тепло на спад — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

18:56 Зеленский участвует в церемонии к годовщине освобождения Аушвица

18:56 Инсайдер рассказал, когда Бущан перейдет в новый клуб

18:43 Зеленский встретился с главой Евросовета — о чем говорили

20:00 Когда военного могут перевести на более низкую должность

19:58 Зеленский почтил память жертв Холокоста — зал аплодировал

19:45 Венгрия заблокировала заявление ЕС о непризнании победы Лукашенко

19:34 Пик тепла — синоптики дали прогноз погоды во Львове на завтра

19:23 Керченский мост под угрозой — Россия восстанавливает ограждение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:05 Пенсии в Украине после реформы — украинцам назвали важное условие

19:03 Пойдет ли тепло на спад — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

18:56 Зеленский участвует в церемонии к годовщине освобождения Аушвица

18:56 Инсайдер рассказал, когда Бущан перейдет в новый клуб

18:43 Зеленский встретился с главой Евросовета — о чем говорили

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать