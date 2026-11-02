Військовий кладе гроші у кишеню. Фото: Новини.LIVE

Понад 3 тисячі українських ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту країни, зможуть отримати цільову фінансову підтримку. Максимальна сума становить 95 тисяч гривень на людину. Уряд продовжив програму до грудня 2027 року, щоб більше погоджених отримувачів змогли скористатися допомогою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Сергія Корецького.

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Хто зможе отримати до 95 тисяч гривень

Програма передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Скористатися підтримкою можуть:

учасники бойових дій, які мають повну або часткову втрату зору;

особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають такі порушення зору.

Максимальний розмір допомоги становить 95 тисяч гривень. Програма реалізується спільно Міністерством у справах ветеранів та Товариством Червоного Хреста України.

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На що дозволять витратити гроші

Кошти мають цільове призначення — їх можна використати для придбання побутової техніки та спеціалізованих пристроїв із затвердженого переліку. Такі покупки повинні допомогти ветеранам облаштувати житло, полегшити повсякденні справи та зробити побут більш самостійним і безпечним.

Йдеться не про виплату, яку можна витратити на будь-які потреби, а про фінансування конкретних товарів для адаптації житлового простору.

Коли нададуть допомогу

Уряд продовжив реалізацію програми до 1 грудня 2027 року. Згідно з оновленими термінами, виплати здійснюватимуть до 1 листопада 2027 року, а використати отримані кошти потрібно до 1 грудня 2027 року.

Продовження строків має дати змогу отримати підтримку більшій кількості ветеранів і ветеранок, яким уже погодили виплату за рахунок фінансового ресурсу Українського Червоного Хреста.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких випадках ветерани можуть не сплачувати судовий збір за подання апеляції. Пільга поширюється не на всі категорії судових справ, тому важливо враховувати предмет спору. В окремих ситуаціях захисникам доведеться оплачувати судовий збір на загальних підставах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ветерани можуть отримати до 15 тисяч гривень компенсації за відпочинок на кожного члена родини. Програма передбачає відшкодування витрат на проживання, харчування та туристичні поїздки. Для отримання грошей необхідно підтвердити витрати відповідними документами.