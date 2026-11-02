Военный кладет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE

Более 3 тысяч украинских ветеранов и ветеранок, полностью или частично лишившихся зрения при защите страны, смогут получить целевую финансовую поддержку. Максимальная сумма составляет 95 тысяч гривен на человека. Правительство продлило программу до декабря 2027 года, чтобы больше одобренных получателей смогли воспользоваться помощью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого.

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Кто сможет получить до 95 тысяч гривен

Программа предусматривает единовременную денежную помощь ветеранам и ветеранкам, полностью или частично потерявшим зрение во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Воспользоваться поддержкой могут:

участники боевых действий, имеющие полную или частичную утрату зрения;

лица с инвалидностью вследствие войны, имеющие такие нарушения зрения.

Максимальный размер помощи составляет 95 тысяч гривен. Программа реализуется совместно Министерством по делам ветеранов и Обществом Красного Креста Украины.

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На что можно потратить деньги

Средства имеют целевое назначение — их можно использовать для приобретения бытовой техники и специализированных устройств из утвержденного перечня. Такие покупки должны помочь ветеранам обустроить жилье, облегчить повседневные дела и сделать быт более самостоятельным и безопасным.

Речь идет не о выплате, которую можно потратить на любые нужды, а о финансировании конкретных товаров для адаптации жилого пространства.

Когда будет предоставлена помощь

Правительство продлило реализацию программы до 1 декабря 2027 года. Согласно обновленным срокам, выплаты будут осуществляться до 1 ноября 2027 года, а использовать полученные средства необходимо до 1 декабря 2027 года.

Продление сроков должно позволить получить поддержку большему количеству ветеранов и ветеранок, которым уже одобрили выплату за счет финансовых ресурсов Украинского Красного Креста.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях ветераны могут не уплачивать судебный сбор за подачу апелляции. Льгота распространяется не на все категории судебных дел, поэтому важно учитывать предмет спора. В отдельных ситуациях защитникам придется оплачивать судебный сбор на общих основаниях.

Также Новини.LIVE сообщали, что ветераны могут получить до 15 тысяч гривен компенсации за отдых на каждого члена семьи. Программа предусматривает возмещение расходов на проживание, питание и туристические поездки. Для получения денег необходимо подтвердить расходы соответствующими документами.