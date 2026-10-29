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Головна Фінанси До 15 тис. гривень на члена родини: як ветеранам отримати компенсацію за відпочинок

До 15 тис. гривень на члена родини: як ветеранам отримати компенсацію за відпочинок

Ua ru
29 жовтня 2026 18:00
Компенсація за відпочинок ветеранам: де можна отримати до 15 тис. гривень на члена родини Reuters
Український військовий з дитиною. Фото: Reuters

Ветерани війни та члени їхніх родин можуть отримати компенсацію вартості відпочинку в розмірі до 15 000 гривень на кожну людину. Програма діє в Бориславській громаді та передбачає фінансування з міського й обласного бюджетів. Щоб скористатися допомогою, потрібно обрати заклад для відпочинку, подати заяву та погодити оплату. 

Про це повідомила пресслужба Бориславської міської ради, передають Новини.LIVE

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Хто може отримати компенсацію за відпочинок

У громаді запровадили компенсацію вартості сімейного відпочинку для ветеранів війни та членів їхніх родин. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Бориславської міської ради, розширивши Комплексну програму соціальної підтримки Захисників.

Отримати допомогу можуть:

  1. Ветерани війни.
  2. Учасники АТО та ООС (зокрема бійці-добровольці АТО).
  3. Учасники Революції Гідності та члени їхніх сімей.

Розмір компенсації становить до 15 000 гривень на кожного члена сім'ї окремо. Кошти надходять із двох бюджетів:

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  • 6 000 гривень, або 40% вартості, — з бюджету Бориславської міської ради;
  • 9 000 гривень, або 60% вартості, — з обласного бюджету.

Де можна відпочити за компенсацію

Учасники програми можуть самостійно обрати заклад для відпочинку на території України. Тривалість перебування залежить від вартості послуг у вибраному місці.

Щоб отримати компенсацію, спочатку потрібно визначитися із закладом, а потім звернутися із заявою та необхідними документами до управління соціального захисту населення Бориславської міської ради.

Після погодження заяви укладають тристоронній договір між людиною, яка подала документи, управлінням соціального захисту та закладом відпочинку. Саме на підставі цього договору здійснюють компенсацію вартості послуг.

До якої дати можна скористатися програмою

Програма компенсації діє лише до 20 листопада 2026  року. До цієї дати необхідно не лише завершити відпочинок, а й виїхати з обраного закладу.

Тому ветеранам та їхнім родинам, які планують скористатися допомогою, варто заздалегідь обрати місце відпочинку й подати документи, щоб встигнути оформити компенсацію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що діти військових можуть отримати виплати до дня народження. Залежно від обставин родини її розмір становить 1 000 або 2 000 гривень. На виплату можуть претендувати, зокрема, сім’ї військовослужбовців, багатодітні родини та сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що деякі військові можуть отримати до 33 тисяч гривень грошової допомоги. Сума виплати залежить від категорії військового складу та низки інших показників. Але право на фінансову допомогу мають не всі захисники.

відпочинок родина ветерани компенсація виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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