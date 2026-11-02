Українські родини можуть оформити по 12 300 грн на кожного
Восени 2026 року стартувала реєстрація на грошову допомогу для евакуйованих осіб від благодійного фонду "Stabilization Support Services" у Запорізькій області. Зокрема, виплати доступні особливим категоріям громадян: багатодітним родинам, домогосподарствам з людьми з інвалідністю та особами, яким понад 60 років.
Про те, хто може отримати виплати, повідомляє сайт Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.
Де і за яких умов передбачена допомога родинам у листопаді
Йдеться про реалізацію програми БО "Stabilization Support Services" у Вільнянській громаді Запорізької області з надання грошової допомоги для осіб, які були змушені залишити свої оселі через загрози життю.
Кошти зможуть отримати вразливі категорії осіб:
- Багатодітні родини (де від трьох дітей до 18 років);
- Домогосподарства з особами з інвалідністю;
- Родини з особами віком 60 років і старше;
- Домогосподарства, які очолює самотня матір чи батько з дітьми;
- У домогосподарстві є вагітна жінка або жінка, яка годує грудьми
- Родини, де є особи з тяжкими або хронічними захворюваннями;
- Домогосподарства, де є діти віком до 3 років.
Програма розрахована на домогосподарства, які були евакуйовані за останні 45 днів через загрозу в зонах активних чи можливих бойових дій.
Розмір допомоги та правила нарахування
У рамках програми допомога становитиме 12 300 грн на кожну людину в родині. Такі виплати розраховані на три місяці.
Кошти надійдуть у вигляді грошового переказу одноразово на банківський рахунок (IBAN) очільника домогосподарства.
Хто і як зможе подати заявку на виплати
Громадяни, які бажають взяти участь у програмі БО "Stabilization Support Services" у Вільнянській громаді Запорізької області, повинні заповнити спеціальну форму.
Усім зареєстрованим організатори зателефонують для підтвердження даних та запрошення на офлайн-реєстрацію з оригіналами документів.
Для підтвердження факту переїзду знадобляться відповідні документи:
- довідка ВПО;
- евакуаційний лист;
- довідка від приймаючих громад;
- інші офіційні підтвердження евакуації.
"Форма призначена для формування попереднього списку потенційних учасників програми. Заповнення форми не гарантує отримання грошової допомоги. Після опрацювання інформації представник БФ SSS може зв'язатися з Вами для уточнення даних та, у разі відповідності критеріям програми, запросити на повну реєстрацію", — пояснили в організації.
Заявники можуть звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 332 740 (працює з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00).
Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді на Дніпропетровщині доступна допомога за програмою підтримки за фінансування Howard G. Buffett Foundation. Кошти отримають внутрішньо переселенці. Зокрема, виплати будуть доступні пенсіонерам, особам похилого віку (від 60 років), особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.
Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях ERC Ukraine приймає заявки на програму з надання підтримки для господарств, що виробляють м’ясну продукцію. Кошти можуть отримати особи похилого віку та люди з інвалідністю від 12 780 грн.