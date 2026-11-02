Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року стартувала реєстрація на грошову допомогу для евакуйованих осіб від благодійного фонду "Stabilization Support Services" у Запорізькій області. Зокрема, виплати доступні особливим категоріям громадян: багатодітним родинам, домогосподарствам з людьми з інвалідністю та особами, яким понад 60 років.

Про те, хто може отримати виплати, повідомляє сайт Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Де і за яких умов передбачена допомога родинам у листопаді

Йдеться про реалізацію програми БО "Stabilization Support Services" у Вільнянській громаді Запорізької області з надання грошової допомоги для осіб, які були змушені залишити свої оселі через загрози життю.

Кошти зможуть отримати вразливі категорії осіб:

Багатодітні родини (де від трьох дітей до 18 років); Домогосподарства з особами з інвалідністю; Родини з особами віком 60 років і старше; Домогосподарства, які очолює самотня матір чи батько з дітьми; У домогосподарстві є вагітна жінка або жінка, яка годує грудьми Родини, де є особи з тяжкими або хронічними захворюваннями; Домогосподарства, де є діти віком до 3 років.

Програма розрахована на домогосподарства, які були евакуйовані за останні 45 днів через загрозу в зонах активних чи можливих бойових дій.

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Розмір допомоги та правила нарахування

У рамках програми допомога становитиме 12 300 грн на кожну людину в родині. Такі виплати розраховані на три місяці.

Кошти надійдуть у вигляді грошового переказу одноразово на банківський рахунок (IBAN) очільника домогосподарства.

Хто і як зможе подати заявку на виплати

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі БО "Stabilization Support Services" у Вільнянській громаді Запорізької області, повинні заповнити спеціальну форму.

Усім зареєстрованим організатори зателефонують для підтвердження даних та запрошення на офлайн-реєстрацію з оригіналами документів.

Для підтвердження факту переїзду знадобляться відповідні документи:

довідка ВПО;

евакуаційний лист;

довідка від приймаючих громад;

інші офіційні підтвердження евакуації.

"Форма призначена для формування попереднього списку потенційних учасників програми. Заповнення форми не гарантує отримання грошової допомоги. Після опрацювання інформації представник БФ SSS може зв'язатися з Вами для уточнення даних та, у разі відповідності критеріям програми, запросити на повну реєстрацію", — пояснили в організації.

Заявники можуть звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 332 740 (працює з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді на Дніпропетровщині доступна допомога за програмою підтримки за фінансування Howard G. Buffett Foundation. Кошти отримають внутрішньо переселенці. Зокрема, виплати будуть доступні пенсіонерам, особам похилого віку (від 60 років), особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях ERC Ukraine приймає заявки на програму з надання підтримки для господарств, що виробляють м’ясну продукцію. Кошти можуть отримати особи похилого віку та люди з інвалідністю від 12 780 грн.