Військовий квиток. Фото: Reuters

В Україні військовослужбовці та учасники бойових дій можуть бути звільнені від сплати судового збору під час подання апеляційної скарги. Однак така пільга діє не в усіх справах. Важливо враховувати предмет спору, підстави позову та зв’язок справи з виконанням військового обов’язку або захистом прав ветерана.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян, передають Новини.LIVE.

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Скільки потрібно платити за апеляційну скаргу

Загальні правила сплати судового збору визначає Закон України "Про судовий збір". Він передбачає, що за подання апеляції на рішення суду в цивільній або адміністративній справі сплачують 150% ставки судового збору, яку потрібно було сплатити під час подання первісного позову.

Якщо апеляційну скаргу подають через систему "Електронний суд", до суми застосовують коефіцієнт 0,8. Тобто розмір збору зменшується на 20%.

Для розрахунку важливо визначити саме ставку, передбачену законом для первісного позову. Сума, яку фактично сплатили в першій інстанції, не завжди збігається з належним розміром збору. Для оскарження ухвал суду також передбачені окремі ставки.

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Коли військовослужбовці звільняються від судового збору

Для військовослужбовців немає окремої зниженої ставки судового збору, однак закон передбачає випадки повного звільнення від його сплати.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір", військовослужбовці мають таку пільгу у справах, пов’язаних із виконанням військового обов’язку та службових обов’язків.

Водночас самого статусу військовослужбовця недостатньо для звільнення від збору в будь-якому судовому спорі. Необхідно, щоб справа відповідала умовам, визначеним законом.

Пільга поширюється також на апеляційне оскарження. Якщо позивач мав законні підстави не сплачувати судовий збір у справі, це право може зберігатися і на наступних етапах судового розгляду.

Чи звільняють учасників бойових дій від оплати апеляції

Для учасників бойових дій передбачена окрема пільга. За пунктом 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" вони звільняються від сплати збору у справах, пов’язаних із порушенням їхніх прав.

Під час розгляду таких питань суд враховує предмет спору, підстави позову та те, чи стосується справа захисту соціальних прав і гарантій ветерана.

Тому посвідчення учасника бойових дій саме по собі не звільняє людину від судового збору за будь-яким позовом. Потрібно встановити, чи поширюється відповідна пільга на конкретну справу.

Важливо й те, що пільга не залежить від того, яку сторону представляє учасник бойових дій — позивача чи відповідача. Якщо спір відповідає встановленим законом умовам, звільнення може застосовуватися і під час апеляційного оскарження.

Які висновки зробив Верховний Суд

Під час розгляду питань про судовий збір суди враховують правові позиції Верховного Суду.

Зокрема, у постанові Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 12 березня 2025 року у справі № 185/7288/21 зазначено, що звільнення від сплати судового збору, передбачене законом, поширюється і на наступні стадії того самого судового провадження. Та справа стосувалася відшкодування шкоди здоров’ю.

Також у постанові Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 22 червня 2026 року у справі № 752/3051/25 розглядалося питання застосування пільги для учасника бойових дій у спорі, пов’язаному із соціальними правами. Суд скасував рішення про повернення апеляційної скарги через несплату судового збору.

Ці висновки важливі для розуміння того, що передбачені законом пільги можуть діяти на етапі апеляції, якщо справа відповідає встановленим вимогам.

Що потрібно врахувати перед поданням апеляції

Перед поданням скарги військовослужбовцю або учаснику бойових дій варто перевірити кілька обставин:

Предмет спору. Потрібно визначити, чи пов’язана справа з виконанням військового обов’язку або захистом прав ветерана.

Підстава для пільги. Необхідно встановити, яка саме норма закону дає право на звільнення від сплати збору.

Підтвердження статусу. За потреби до скарги додають документи, які підтверджують статус військовослужбовця або учасника бойових дій.

Обґрунтування звільнення. В апеляційній скарзі слід зазначити відповідну норму закону та пояснити, чому вона застосовується до конкретної справи.

Якщо людина сплатила судовий збір у першій інстанції, це не позбавляє її права скористатися законною пільгою під час апеляції. Водночас сама несплата збору не означає, що людина автоматично звільнена від нього.

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