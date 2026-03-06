Відео
Головна Фінанси Весняна підтримка UNICEF — хто з українців отримає допомогу

Весняна підтримка UNICEF — хто з українців отримає допомогу

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 08:00
Виплати від UNICEF Ukraine — де стартувала нова програма допомоги для українців
Жінка з дитиною, гроші. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Дитячий фонд ООН (UNICEF), що працює в Україні з 1997 року, захищаючи права, здоров'я та освіту дітей, реалізує програму допомоги у Харківській області. Оформити виплати можуть родини з дітьми з особливими потребами, а також малозабезпечені.

Про те, хто і як може подати заявку на допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Детальніше про нову програму допомоги UNICEF

За інформацією організації, минула зима знову була непростою для домогосподарств у прифронтових громадах, що перебували у холоді та під обстрілами. 

Завдяки UNICEF допомогу отримали близько 190 тисяч людей з 58,56 тис. домогосподарств, серед яких — 89,3 тис. дітей.

На початку весни стартувала програма від UNICEF Ukraine, що передбачає надання грошової допомоги для вразливих категорій сімей з дітьми у Богодухівській громаді на Харківщині.

Ініціатива орієнтована на забезпечення фінансової підтримки родин, які мешкають на території цієї громади та відповідають одній з категорій:

  1. У домогосподарстві є діти з інвалідністю;
  2. Малозабезпечені родини з дітьми.

Як подати заявку на грошову допомогу 

За інформацією Дитячого фонду ООН, родини, які відповідають умовам, можуть подати заявку на отримання фіндопомоги у такі дати: 6, 9, 10 та 11 березня 2026 року (графік роботи: 09:00 — 12:00 та 13:00 — 15:00).

Громадяни мають завітати у пункт реєстрації за адресою: вул. Молодіжна, 7 (у кабінет №1 — для малозабезпечених, у кабінет №5 — для родин з дітьми з інвалідністю).

При собі потрібно буде мати такий пакет документів:

  • паспорт, ідентифікаційний код;
  • довідка про статус малозабезпеченої родини (копія);
  • посвідчення дитини з інвалідністю (копія);
  • довідка з реквізитами рахунку у банку (формат IBAN).

Яка ще доступна допомога українцям

Також громадяни з особливими потребами можуть отримати допомогу від ГО "Fight For Right". Програма передбачає надання виплат на оренду житла та комунпослуг.

Взяти участь у ній можуть громадяни, які були змушені залишити Донецьку область чи інші небезпечні області через війну, і тепер є потреба у фінпідтримці.

Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю, які мають офіційно підтверджений статус (ВПО).

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Раніше повідомлялося, що навесні переселенці із вразливих груп можуть оформити виплату допомоги у сумі 2 000 грн. Така можливість надана БО "Global Empowerment Mission Ukraine". 

Також писали, що БО "Карітас-Спес Україна" приймає заявки на другу хвилю фіндопомоги у трьох областях. У рамках програми нададуть гранти до 5,4 тис. доларів. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
