Виплати від UNICEF Ukraine — де стартувала нова програма допомоги для українців

Весняна підтримка UNICEF — хто з українців отримає допомогу
Дитячий фонд ООН (UNICEF), що працює в Україні з 1997 року, захищаючи права, здоров'я та освіту дітей, реалізує програму допомоги у Харківській області. Оформити виплати можуть родини з дітьми з особливими потребами, а також малозабезпечені.
Про те, хто і як може подати заявку на допомогу, розповідають Новини.LIVE.
Детальніше про нову програму допомоги UNICEF
За інформацією організації, минула зима знову була непростою для домогосподарств у прифронтових громадах, що перебували у холоді та під обстрілами.
Завдяки UNICEF допомогу отримали близько 190 тисяч людей з 58,56 тис. домогосподарств, серед яких — 89,3 тис. дітей.
На початку весни стартувала програма від UNICEF Ukraine, що передбачає надання грошової допомоги для вразливих категорій сімей з дітьми у Богодухівській громаді на Харківщині.
Ініціатива орієнтована на забезпечення фінансової підтримки родин, які мешкають на території цієї громади та відповідають одній з категорій:
- У домогосподарстві є діти з інвалідністю;
- Малозабезпечені родини з дітьми.
Як подати заявку на грошову допомогу
За інформацією Дитячого фонду ООН, родини, які відповідають умовам, можуть подати заявку на отримання фіндопомоги у такі дати: 6, 9, 10 та 11 березня 2026 року (графік роботи: 09:00 — 12:00 та 13:00 — 15:00).
Громадяни мають завітати у пункт реєстрації за адресою: вул. Молодіжна, 7 (у кабінет №1 — для малозабезпечених, у кабінет №5 — для родин з дітьми з інвалідністю).
При собі потрібно буде мати такий пакет документів:
- паспорт, ідентифікаційний код;
- довідка про статус малозабезпеченої родини (копія);
- посвідчення дитини з інвалідністю (копія);
- довідка з реквізитами рахунку у банку (формат IBAN).
Яка ще доступна допомога українцям
Також громадяни з особливими потребами можуть отримати допомогу від ГО "Fight For Right". Програма передбачає надання виплат на оренду житла та комунпослуг.
Взяти участь у ній можуть громадяни, які були змушені залишити Донецьку область чи інші небезпечні області через війну, і тепер є потреба у фінпідтримці.
Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю, які мають офіційно підтверджений статус (ВПО).
Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету.
Раніше повідомлялося, що навесні переселенці із вразливих груп можуть оформити виплату допомоги у сумі 2 000 грн. Така можливість надана БО "Global Empowerment Mission Ukraine".
Також писали, що БО "Карітас-Спес Україна" приймає заявки на другу хвилю фіндопомоги у трьох областях. У рамках програми нададуть гранти до 5,4 тис. доларів.
Читайте Новини.LIVE!