Додаткові 2 000 грн — де і як можна оформити навесні

Додаткові 2 000 грн — де і як можна оформити навесні

Дата публікації: 5 березня 2026 11:00
Виплати для ВПО — хто може оформити щоквартальну допомогу у 2 000 грн навесні
Виплати для ВПО — хто може оформити щоквартальну допомогу у 2 000 грн навесні

У березні 2026 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) із вразливих категорій можуть оформити щоквартальну виплату грошової допомоги у розмірі 2 000 грн. Таку можливість надала благодійна організація "Global Empowerment Mission Ukraine".

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Хто може оформити щоквартальну допомогу у 2 000 грн навесні

Як зазначається, Global Empowerment Mission Ukraine надаватиме грошову допомогу в сумі 2 000 гривень один раз на квартал для внутрішньо переміщених осіб із вразливих категорій, які відповідатимуть умовам програми.

Подавати заявки можуть громадяни, які мешкали у Соледарській громаді. Йдеться виключно про вразливі групи з числа ВПО. Реєстрація доступна для:

  1. Осіб похилого віку від 60 років;
  2. Осіб з інвалідністю І-ІІ груп;
  3. Дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства;
  4. Багатодітних сімей;
  5. Одиноких батьків, які самостійно виховують дитину;
  6. Опікунів;
  7. Сімей загиблих військових та загиблих (померлих) ветеранів;
  8. Рідних зниклих безвісти військових та цивільних, осіб, які перебувають чи перебували з 2014 року;
  9. Осіб, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС.

Також потрібно відповідати умовам:

  • є статус ВПО;
  • у 2025-2026 роках отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів GEM & HGBF box;
  • належать до пільгової категорії;
  • фактичне місце перебування — Дніпропетровська область;
  • є дебетова картка ПУМБ, приєднана до проєкту Благодійної організації.

"Особа має право на отримання грошової благодійної допомоги виключно за однією пільговою категорією, незалежно від наявності підстав для віднесення її до кількох категорій одночасно", — йдеться у повідомленні.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Організатори повідомляють, що заяви будуть приймати кожен день, крім суботи та неділі, з 10.00 до 15.00. Є можливість відкриття карток на базі Центру підтримки за адресою м. Дніпро, проспект Героїв, 30-Д.  

Обов'язково з собою треба мати всі оригінали та копії документів:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи;
  • документ, що підтверджує належність до вразливої категорії населення;
  • довідка про відкриття рахунку.

Яка ще є допомога для ВПО навесні

Також українці з числа ВПО можуть оформити допомогу від ГО "Fight For Right". Вона реєструє громадян на програму підтримки. Заявки можуть подати особи з інвалідністю та з обмеженою мобільністю.

У рамках проєкту нададуть фіндопомогу для покриття витрат, пов'язаних з проживанням, зокрема на оплату оренди житла чи комунпослуг.

Для реєстрації потрібно подати спеціальну онлайн-анкету.  

Раніше ми писали, що жителі однієї з громад можуть оформити допомогу від УВКБ ООН. Виплачуватимуть її одразу за три місяці у розмірі 10,8 тис. грн.  

Ще повідомляли, що можна взяти участь у проєкті від "Caritas-Spes Ukraine" з підтримки господарств. В її рамках нададуть гранти від 33 тис. грн.   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
