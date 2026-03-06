Видео
Главная Финансы Весенняя поддержка UNICEF — кто и как может получить помощь

Весенняя поддержка UNICEF — кто и как может получить помощь

Дата публикации 6 марта 2026 08:00
Выплаты от UNICEF — где принимают заявки на новую помощь от украинцев
Женщина с ребенком, деньги. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На Харьковщине семьи с детьми с особыми потребностями, а также малообеспеченные могут оформить новую денежную помощь. Там Детский фонд ООН (UNICEF) реализует новую программу поддержки.

О том, кто и как может подать заявку на помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о новой программе помощи UNICEF

По информации организации, прошедшая зима снова была непростой для домохозяйств в прифронтовых громадах, которые находились в холоде и под обстрелами.

Благодаря UNICEF помощь получили около 190 тысяч человек из 58,56 тыс. домохозяйств, среди которых — 89,3 тыс. детей.

В начале весны стартовала программа от UNICEF Ukraine, предусматривающая предоставление денежной помощи для уязвимых категорий семей с детьми в Богодуховской громаде на Харьковщине.

Инициатива ориентирована на обеспечение финансовой поддержки семей, проживающих на территории этой громады и соответствующих одной из категорий:

  1. В домохозяйстве есть дети с инвалидностью;
  2. Малообеспеченные семьи с детьми.

Как подать заявку на денежную помощь

По информации Детского фонда ООН, семьи, которые соответствуют условиям, могут подать заявку на получение финпомощи в такие даты: 6, 9, 10 и 11 марта 2026 года (график работы: 09:00 — 12:00 и 13:00 — 15:00).

Граждане должны посетить пункт регистрации по адресу: ул. Молодежная, 7 (кабинет №1 — для малообеспеченных, кабинет №5 — для семей с детьми с инвалидностью).

При себе нужно будет иметь такой пакет документов:

  • паспорт, идентификационный код;
  • справку о статусе малообеспеченной семьи (копия);
  • удостоверение ребенка с инвалидностью (копия);
  • справку с реквизитами счета в банке (формат IBAN).

Какая еще доступна помощь украинцам

Также граждане с особыми потребностями могут получить помощь от ОО "Fight For Right". Программа предусматривает предоставление выплат на аренду жилья и коммунальные услуги.

Принять участие в ней могут граждане, которые были вынуждены покинуть Донецкую область или другие опасные области из-за войны, и теперь есть потребность в финподдержке.

Помощь могут получить люди с инвалидностью, которые имеют официально подтвержденный статус (ВПЛ).

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-анкету.

Ранее сообщалось, что весной переселенцы из уязвимых групп могут оформить выплату помощи в сумме 2 000 грн. Такая возможность предоставлена БО "Global Empowerment Mission Ukraine".

Также писали, что БО "Каритас-Спес Украина" принимает заявки на вторую волну финпомощи в трех областях. В рамках программы предоставят гранты до 5,4 тыс. долларов.

выплаты дети финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
