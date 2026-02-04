В Ощадбанку уточнили деякі нюанси верифікації пенсіонерів для права на виплати

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Деякі клієнти державного "Ощадбанку" втратили право на нарахування пенсій у зв'язку з проблематичним проходженням ідентифікації через тимчасову недоступність однієї із послуг — електронного цифрового підпису (ЕЦП). У банку пояснили, як скористатися альтернативою для успішного проходження такої процедури.

Про це повідомляється на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Проблеми клієнтів Ощадбанку через відсутність ЕЦП

Як зазначається в одному з коментарів, громадяни пенсійного віку залишилися без пенсій з окупованих територій у новому році через відсутність важливого сервісу для ідентифікації. Йдеться про відсутність електронного цифрового підпису, що суттєво спрощував відповідний механізм. Банк закликали повернути таку послугу для більшої зручності.

"Поверніть краще ЕЦП онлайн, багато пенсіонерів з ТОТ не можуть пройти верифікацію. За допомогою ЕЦП це було зробити значно легше", — йдеться у зверненні.

Альтернативи для проходження ідентифікації

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що в банку тимчасово немає можливості оформлення файлового електронного підпису. Як альтернативу назвав той факт, що у більшості зовнішніх систем громадяни можуть верифікуватися за допомогою систем BankID або Дія підпис.

Водночас, у системах, які не надають змоги верифікації за допомогою систем BankID або Дія, передбачена можливість оформлення хмарного та файлового підпису на базі АЦСК "Вчасно.КЕП".

У банку пояснили, як працює відповідний механізм. Щоб скористатися цією послугою, необхідно:

обрати функцію "Отримати КЕП" на порталі;

авторизуватися за допомогою особистої е-пошти"(або створити обліковий запис);

після входу в систему обрати функцію "Отримати КЕП";

обрати отримання КЕП для фізособи;

пройти верифікацію особи через застосунок Дія, шляхом зчитування QR-коду;

після верифікації особи потрібно ввести ОТП пароль, який має надійти на номер телефону;

створити PIN-код до КЕПу;

отримати ідентифікатор хмарного КЕПу;

файловий КЕП збережеться у завантаженнях комп’ютера.

