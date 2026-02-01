Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Невчасне погашення кредиту в Ощаді — що чекає клієнтів

Невчасне погашення кредиту в Ощаді — що чекає клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 06:01
Кредити в Ощадбанку 2026 — яка пеня та інші проблеми чекають за невчасне погашення
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У держустанові "Ощадбанк" розповіли про правила, що дозволять оперативніше погасити споживчі карткові кредити. Також там пояснили, коли і в якому розмірі передбачена пеня, та інші нюанси у разі протермінування виплат у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банківської установи.

Реклама
Читайте також:

Правила погашення споживчого карткового кредиту в Ощадбанку

У банку дали клієнтам роз'яснення щодо погашення кредитів на прикладі "Моєї кредитки" тарифного пакета "MORE". За інформацією фінустанови, рекомендується здійснювати розрахунок за кредит в рамках встановленого пільгового періоду. Проте на випадок, коли це не вдалося, є певні правила погашення, які дадуть змогу повернути позику без зайвих обтяжень.

Так, у разі погашення кредиту з "Моєю кредиткою" громадянам радять дотримуватися таких умов:

  • необхідно щомісяця вносити платіж у розмірі не меншому за вказаний у договорі відсоток від витраченої суми коштів;
  • сплачувати відсотки річних в рамках договору ретельно щомісяця.

Згідно з правилами, якщо обов’язковий платіж не було внесено вчасно чи не сплачено відсотки у визначений термін, то суму боргу перенесуть на відповідні рахунки для обліку протермінованої заборгованості, а платіжну картку при цьому можуть заблокувати.

Також невчасна сплата за кредитом загрожує клієнту накладенням пені у 2026 році. Її розмір дорівнює подвійній обліковій ставці Національного банку України (НБУ), що діяла на момент сплати пені, проте не більш ніж певну суму протермінованого платежу. 

У зв'язку з цим, щоб уникнути неприємних наслідків, у банку радять клієнтам користуватися кредитними грошима відповідально та здійснювати погашення позики:

  • або в рамках пільгового періоду;
  • або щомісячними платежами, згідно зі встановленим порядком.

Як уникнути проблем з невчасним погашенням кредиту 

Також у фінустанові пропонують дотримуватися наступних рекомендацій для швидкого погашення споживчого карткового кредиту. А саме:

  1. Не варто втрачати переваги пільгового періоду — краще запланувати найбільші покупки на вказаний час;
  2. Постаратися повернути весь борг одразу, аніж платити щомісяця частинами разом із відсотками;
  3. Налаштувати мобільний банкінг, що дозволить слідкувати за актуальним станом кредитного рахунку, перевіряти витрати та стежити за всіма комісіями;
  4. Встановити ліміт оплати частинами, адже така можливість передбачена для кредитної карти, що дозволяє отримати необхідний товар в маркетах-партнерах банку та робити оплату частинами під 0,001%.

Вносити гроші на рахунок можна через термінал, в застосунку "Мобільний Ощад", на порталі чи в касі банківського відділення. Також можна погашати заборгованість переказом з рахунків інших банків.

Раніше повідомлялося, що клієнти Ощадбанку" можуть стати власником грошових подарунків. В банку діє акція, в рамках якої можна отримати 5 тис. грн

Також ми писали про те, коли добіжить кінця термін дії старих карт Ощадбанку. Дехто може втратити доступ до власних рахунків до його завершення. 

кредити Ощадбанк гроші банки борги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації