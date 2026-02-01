Кредити в Ощадбанку 2026 — яка пеня та інші проблеми чекають за невчасне погашення

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У держустанові "Ощадбанк" розповіли про правила, що дозволять оперативніше погасити споживчі карткові кредити. Також там пояснили, коли і в якому розмірі передбачена пеня, та інші нюанси у разі протермінування виплат у 2026 році.

Правила погашення споживчого карткового кредиту в Ощадбанку

У банку дали клієнтам роз'яснення щодо погашення кредитів на прикладі "Моєї кредитки" тарифного пакета "MORE". За інформацією фінустанови, рекомендується здійснювати розрахунок за кредит в рамках встановленого пільгового періоду. Проте на випадок, коли це не вдалося, є певні правила погашення, які дадуть змогу повернути позику без зайвих обтяжень.

Так, у разі погашення кредиту з "Моєю кредиткою" громадянам радять дотримуватися таких умов:

необхідно щомісяця вносити платіж у розмірі не меншому за вказаний у договорі відсоток від витраченої суми коштів;

сплачувати відсотки річних в рамках договору ретельно щомісяця.

Згідно з правилами, якщо обов’язковий платіж не було внесено вчасно чи не сплачено відсотки у визначений термін, то суму боргу перенесуть на відповідні рахунки для обліку протермінованої заборгованості, а платіжну картку при цьому можуть заблокувати.

Також невчасна сплата за кредитом загрожує клієнту накладенням пені у 2026 році. Її розмір дорівнює подвійній обліковій ставці Національного банку України (НБУ), що діяла на момент сплати пені, проте не більш ніж певну суму протермінованого платежу.

У зв'язку з цим, щоб уникнути неприємних наслідків, у банку радять клієнтам користуватися кредитними грошима відповідально та здійснювати погашення позики:

або в рамках пільгового періоду;

або щомісячними платежами, згідно зі встановленим порядком.

Як уникнути проблем з невчасним погашенням кредиту

Також у фінустанові пропонують дотримуватися наступних рекомендацій для швидкого погашення споживчого карткового кредиту. А саме:

Не варто втрачати переваги пільгового періоду — краще запланувати найбільші покупки на вказаний час; Постаратися повернути весь борг одразу, аніж платити щомісяця частинами разом із відсотками; Налаштувати мобільний банкінг, що дозволить слідкувати за актуальним станом кредитного рахунку, перевіряти витрати та стежити за всіма комісіями; Встановити ліміт оплати частинами, адже така можливість передбачена для кредитної карти, що дозволяє отримати необхідний товар в маркетах-партнерах банку та робити оплату частинами під 0,001%.

Вносити гроші на рахунок можна через термінал, в застосунку "Мобільний Ощад", на порталі чи в касі банківського відділення. Також можна погашати заборгованість переказом з рахунків інших банків.

