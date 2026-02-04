В Ощадбанке уточнили некоторые нюансы верификации пенсионеров для права на выплаты

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Некоторые клиенты государственного "Ощадбанка" потеряли право на начисление пенсий в связи с проблематичным прохождением идентификации из-за временной недоступности одной из услуг — электронной цифровой подписи (ЭЦП). В банке объяснили, как воспользоваться альтернативой для успешного прохождения такой процедуры.

Об этом сообщается на странице банка в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Проблемы клиентов Ощадбанка из-за отсутствия ЭЦП

Как отмечается в одном из комментариев, граждане пенсионного возраста остались без пенсий с оккупированных территорий в новом году из-за отсутствия важного сервиса для идентификации. Речь идет об отсутствии электронной цифровой подписи, которая существенно упрощала соответствующий механизм. Банк призвали вернуть такую услугу для большего удобства.

"Верните лучше ЭЦП онлайн, многие пенсионеры с ВОТ не могут пройти верификацию. С помощью ЭЦП это было сделать значительно легче", — говорится в обращении.

Альтернативы для прохождения идентификации

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что в банке временно нет возможности оформления файловой электронной подписи. В качестве альтернативы назвал тот факт, что в большинстве внешних систем граждане могут верифицироваться с помощью систем BankID или Дія.подпись.

В то же время, в системах, которые не предоставляют верификацию с помощью систем BankID или Дія, предусмотрена возможность оформления облачной и файловой подписи на базе АЦСК "Вчасно.КЭП".

В банке объяснили, как работает соответствующий механизм. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо:

выбрать функцию "Получить КЭП" на портале;

авторизоваться с помощью личной электронной почты" (или создать учетную запись);

после входа в систему выбрать функцию "Получить КЭП";

выбрать получение КЭП для физлица;

пройти верификацию личности через приложение Дія, путем считывания QR-кода;

после верификации лица нужно ввести ОТП пароль, который должен прийти на номер телефона;

создать PIN-код к КЭПу;

получить идентификатор облачного КЭПа;

файловый КЭП сохранится в загрузках компьютера.

Ранее мы писали, что некоторые клиенты Ощадбанка, которые находятся за рубежом, потеряли доступ к приложению. В финучреждении озвучили алгоритм действий в таком случае.

Также рассказывали о правилах погашения потребительских карточных кредитов в Ощадбанке. Известно, какая действует пеня в 2026 году.