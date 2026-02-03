Відео
Україна
Доступ до рахунків в Ощадбанку — хто втратив та як поновити

Доступ до рахунків в Ощадбанку — хто втратив та як поновити

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 06:01
Ощадбанк блокує рахунки українцям у 2026 році — як і хто може поновити доступ
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку", які перебувають за кордоном, зіткнулися з проблемою неможливості відновлення дистанційного доступу до мобільного застосунку. Правила обслуговування передбачають особисту присутність у відділеннях, проте є вихід у подібних випадках.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де громадяни можуть поспілкуватися з представниками банків.

Проблема з поновленням доступу до сервісів Ощадбанку

На порталі громадянка пенсійного віку, яка перебуває за кордоном, розповіла про проблему неможливості поновлення втраченого доступу до мобільного застосунку Ощадбанку дистанційно.

Жінка повідомила, що у банку заявили про необхідність особистого прибуття у відділення, тоді як вона не має такої можливості. 

Громадянка вважає відсутність можливості вирішення подібних питань в онлайн-режимі системною проблемою фінустанови. Відповідна ситуація вимагає вирішення, адже багато громадян нині перебувають за межами країни і не мають можливості особисто прибути в офіс банку.  

"Мені 77 років, я клієнтка Ощадбанку і зараз перебуваю за кордоном. Доступ до "Ощад 24/7" втрачений, діючої картки немає. Ощадбанк відмовляється відновити доступ дистанційно, вимагаючи або фізичну картку, або особисту присутність у відділенні. При цьому приїхати в Україну або оформити довіреність я не маю фізичної можливості. Фактично банк заблокував мій доступ до власних коштів. Відеоідентифікація у банку існує, але застосовувати її для таких ситуацій відмовляються... Прошу представників банку втрутитися та вирішити питання індивідуально, з урахуванням віку клієнта та реальних обставин", — йдеться у повідомленні.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Причини втрати доступу до "Ощад24" та рекомендації 

У 2026 році основною причиною блокування карт Ощадбанку є непроходження ідентифікації. Пенсіонери-ВПО зобов'язані щороку проходити особисту ідентифікацію. Відповідна процедура покликана підтвердити, що пенсія надходить саме визначеній особі. 

Ідентифікацію громадян з числа переселенців та тих, хто проживає на окупованих територіях, мали пройти до 31 грудня. Однак у ПФУ повідомили, що ті, хто втратив доступ до рахунків, може поновити його, подавши запит на ідентифікацію. Це можна зробити одним зі зручних способів:

  1. Особисто через сервісний центр Пенсійного фонду;
  2. В особистому кабінеті на порталі е-послуг ПФУ;
  3. Через відеоконференцію після подання заявки через портал;
  4. У диппредставництві України за кордоном, надіславши підтверджувальні документи поштою. 

Також низці клієнтів анулювали старі картки з січня 2026 року, які пролонгували кілька разів під час війни. Згідно з правилами, для відновлення обслуговування людина самостійно має прибути у відділення.

Проте передбачений ще один варіант отримати нову картку та доступ до сервісів банку. Це можна зробити у відділенні через довірену особу на основі відповідної довіреності.

Уточнити деталі щодо втрати доступу до рахунків можна, зателефонувавши за номером: 0800210800.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку завдяки картці Mastercard громадяни можуть отримати 5 тис. грн. Йдеться про програму з розіграшу грошових призів.

Ще писали, що в Ощадбанку є кілька варіантів для купівлі іноземної валюти. У 2026 році максимальна сума не може перевищувати 50 тис. грн за місяць. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
