Базова соціальна допомога у 2026 році: через які покупки можуть відмовити у виплаті

Українські гривні в руках. Джерело: unsplash.com

Українцям можуть не призначити державну соціальну допомогу через великі покупки або інші фінансові операції. Під час перевірки враховують майновий стан родини та витрати за попередні 12 місяців. Розмір операції, яка може вплинути на право на виплату, залежить від виду соціальної допомоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України.

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Коли через велику покупку можуть відмовити у виплаті

Під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Пенсійний фонд перевіряє майновий стан домогосподарства.

Зокрема, враховуються великі покупки та інші фінансові операції, які члени сім’ї здійснювали протягом 12 місяців перед зверненням.

Якщо вартість однієї з визначених законодавством операцій перевищує 50 тис. грн, це може стати підставою для відмови у призначенні допомоги.

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Йдеться не про всі витрати, а лише про операції, які прямо враховуються під час оцінки майнового стану сім’ї.

До уваги можуть брати придбання нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів, будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового користування.

Також перевіряються окремі операції з валютою, банківськими металами, фінансовими активами та оплата певних робіт чи послуг.

До операцій, які можуть вплинути на призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям, належать:

купівля квартири, будинку, земельної ділянки або іншої нерухомості;

придбання автомобіля чи іншого транспортного засобу;

купівля цінних паперів, фінансових інструментів та віртуальних активів;

придбання будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового вжитку;

одноразова оплата будь-яких робіт або послуг, крім передбачених правилами винятків;

купівля іноземної валюти та банківських металів;

платежі за договорами, за якими набуваються майнові права на нерухомість або транспорт;

внесення коштів до статутного капіталу підприємства;

сплата коштів у межах благодійної діяльності;

надання поворотної або безповоротної фінансової допомоги чи позики.

Водночас є витрати, які не стають підставою для відмови. Зокрема, це окремі витрати на лікування, навчання та житлово-комунальні послуги.

Також передбачені винятки для деяких операцій із житлом та майна багатодітних сімей.

Коли велику покупку не враховують

Наприклад, якщо сім’я продала своє єдине житло, а протягом шести місяців після цього придбала іншу квартиру або будинок, допомогу можуть призначити.

Для цього потрібно надати документи, які підтверджують продаж попереднього та придбання нового житла. Доходи від продажу такого житла при цьому не враховуються до сукупного доходу сім’ї.

Які правила діють для базової соціальної допомоги

Окремі правила встановлені для базової соціальної допомоги. Під час її призначення також перевіряють доходи та майновий стан сім’ї.

Якщо протягом 12 місяців перед зверненням або вже під час отримання допомоги один із членів сім’ї здійснив одноразову покупку чи іншу визначену операцію на суму понад 100 тис. грн, це може стати підставою для відмови у виплаті.

До таких витрат, зокрема, належать придбання житла, автомобіля, валюти, цінних паперів та інших активів. Тобто для базової соціальної допомоги діє інший поріг, ніж для допомоги малозабезпеченим сім’ям: відповідно 100 тис. грн та 50 тис. грн.

Що ще перевіряють під час призначення допомоги

Велика покупка — не єдиний майновий критерій під час призначення соціальної допомоги. Пенсійний фонд також перевіряє заощадження та майно, яким володіє родина.

Для допомоги малозабезпеченим сім’ям на депозитних рахунках членів сім’ї не повинно бути коштів на загальну суму понад 100 тис. грн. Також враховується наявність другої квартири або будинку та кількох транспортних засобів, якщо з року їх випуску минуло менше ніж 15 років.

Для цих критеріїв також передбачені окремі винятки.

Для базової соціальної допомоги також перевіряють депозити та облігації на суму понад 100 тис. грн, наявність другого житла та більше одного автомобіля, якому менше 15 років.

Водночас для кожного з цих критеріїв передбачені винятки, зокрема щодо житла на територіях бойових дій, знищеного майна та окремих транспортних засобів.

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