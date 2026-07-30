Пенсії, соцвиплати і прожитковий мінімум в Україні: що може змінитися в Україні

Руки тримають готівку, жінка з папером і чоловік. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Умови отримання пенсії, соціальної допомоги та підтримки людей з інвалідністю можуть найближчим часом суттєво змінитися. У Верховній Раді пройшла зустріч депутатів з керівництвом Міністерства соціальної політики, де обговорили, які саме зміни готують і чому вони потрібні вже зараз.

Про це розповідає Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Чому важливий прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум — це сума грошей, яку держава вважає мінімально потрібною людині для життя. Від цієї цифри залежать різні виплати та закони. Але зараз система працює не зовсім правильно і створює проблеми для бюджету країни. Тому депутати хочуть змінити закони, щоб усе стало справедливішим.

Що буде з пенсіями

Держава хоче запровадити новий вид пенсій — накопичувальні. Це коли частина грошей, які людина відкладає зі своєї зарплати, не витрачаються одразу, а зберігається саме для неї. Коли людина вийде на пенсію, ці гроші стануть її власними заощадженнями.

Також хочуть зробити, щоб пенсійний вік розраховувався однаково для всіх. Залежно від того, скільки років людина працювала, без винятків для окремих груп людей.

Читайте також:

Пенсії для військових зроблять справедливими

Зараз є різниця: військові, які служили за контрактом, і ті, кого мобілізували. Вони отримують різні пенсії, хоча однаково захищали країну. Депутати хочуть це виправити, щоб виплати були однаково справедливими для всіх захисників.

Також є багато судових справ через пенсії. Люди через суд намагаються довести, що їм недоплатили. У Раді кажуть: гроші мають насамперед отримувати ті, хто довго й чесно працював і платив внески державі.

Допомога людям з інвалідністю

Ще одна важлива тема — люди з інвалідністю. Зараз існує проблема: щоб отримати статус, соціальну допомогу і знайти роботу, людині потрібно проходити різні окремі процедури.

Вона майже між собою не повʼязані. Через це людям складно й довго доводиться чекати підтримки. Депутати хочуть це виправити і зробити систему простішою.

Які закони вже готують

Зараз у Верховній Раді розглядають декілька законів, які стосуються:

пенсій для працівників прокуратури;

підвищення прожиткового мінімуму;

додаткової допомоги сім’ям, де є людина з інвалідністю;

базової соціальної допомоги.

Цей закон уже майже готовий. Скоро його розглянуть ще раз.

Що буде далі

Депутати та міністерство домовилися й надалі працювати разом. Мета проста — зробити так, щоб пенсії та соціальна допомога в Україні були справедливими, а держава могла їх стабільно виплачувати.

Також Новини.LIVE розповідали кому можуть виплатити соціальну допомогу в розмірі понад 10 000 гривень. Йдеться про жителів міста Корюківка Чернігівської області. Кошти можуть отримати вразливі категорії населення.

Крім того, Новини.LIVE повідомляє як безробітним отримати виплати на 37 800 гривень. Для реєстрації запрошують гормадян, які перемістились з небезпечних районів Дніпропетровської області до Кам’янського. Отримані кошти заявники зможуть витратити на придбання сільськогосподарського інвентарю.