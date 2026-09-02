Базовая социальная помощь в 2026 году: из-за каких покупок могут отказать в выплате

Украинские гривны в руках. Источник: unsplash.com

Украинцам могут отказать в государственной социальной помощи из-за крупных покупок или других финансовых операций. В ходе проверки учитываются имущественное положение семьи и расходы за предыдущие 12 месяцев. Сумма операции, которая может повлиять на право на выплату, зависит от вида социальной помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

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Когда из-за крупной покупки могут отказать в выплате

При назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям Пенсионный фонд проверяет имущественное положение домохозяйства.

В частности, учитываются крупные покупки и другие финансовые операции, которые члены семьи совершали в течение 12 месяцев до обращения.

Если стоимость одной из определенных законодательством операций превышает 50 тыс. грн, это может стать основанием для отказа в назначении помощи.

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Речь идет не обо всех расходах, а только об операциях, которые напрямую учитываются при оценке имущественного положения семьи.

В внимание могут приниматься приобретения недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, строительных материалов и других товаров длительного пользования.

Также проверяются отдельные операции с валютой, банковскими металлами, финансовыми активами и оплата определенных работ или услуг.

К операциям, которые могут повлиять на назначение помощи малообеспеченным семьям, относятся:

покупка квартиры, дома, земельного участка или другой недвижимости;

приобретение автомобиля или другого транспортного средства;

покупка ценных бумаг, финансовых инструментов и виртуальных активов;

приобретение строительных материалов и других товаров длительного пользования;

единовременная оплата любых работ или услуг, за исключением случаев, предусмотренных правилами;

покупка иностранной валюты и драгоценных металлов;

платежи по договорам, по которым приобретаются имущественные права на недвижимость или транспорт;

внесение средств в уставный капитал предприятия;

выплата средств в рамках благотворительной деятельности;

предоставление возвратной или безвозвратной финансовой помощи или ссуды.

В то же время существуют расходы, которые не являются основанием для отказа. В частности, это отдельные расходы на лечение, обучение и жилищно-коммунальные услуги.

Также предусмотрены исключения для некоторых операций с жильем и имуществом многодетных семей.

Когда крупную покупку не учитывают

Например, если семья продала свое единственное жилье, а в течение шести месяцев после этого приобрела другую квартиру или дом, помощь могут назначить.

Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие продажу прежнего и приобретение нового жилья. Доходы от продажи такого жилья при этом не учитываются в совокупном доходе семьи.

Какие правила действуют в отношении базовой социальной помощи

Для базовой социальной помощи установлены отдельные правила. При ее назначении также проверяются доходы и имущественное положение семьи.

Если в течение 12 месяцев до обращения или уже во время получения помощи один из членов семьи совершил разовую покупку или другую определенную операцию на сумму свыше 100 тыс. грн, это может стать основанием для отказа в выплате.

К таким расходам, в частности, относятся приобретение жилья, автомобиля, валюты, ценных бумаг и других активов. То есть для базовой социальной помощи действует другой порог, чем для помощи малообеспеченным семьям: соответственно 100 тыс. грн и 50 тыс. грн.

Что еще проверяют при назначении помощи

Крупная покупка — не единственный имущественный критерий при назначении социальной помощи. Пенсионный фонд также проверяет сбережения и имущество, которым владеет семья.

Для получения помощи малообеспеченным семьям на депозитных счетах членов семьи не должно быть средств на общую сумму свыше 100 тыс. грн. Также учитывается наличие второй квартиры или дома и нескольких транспортных средств, если с момента их выпуска прошло менее 15 лет.

Для этих критериев также предусмотрены отдельные исключения.

Для получения базовой социальной помощи также проверяются депозиты и облигации на сумму свыше 100 тыс. грн, наличие второго жилья и более одного автомобиля, которому менее 15 лет.

В то же время для каждого из этих критериев предусмотрены исключения, в частности в отношении жилья на территориях боевых действий, уничтоженного имущества и отдельных транспортных средств.

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