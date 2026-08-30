Велика виплата на картку: через яку суму можна втратити субсидію у 2026 році

Оформлення субсидії. Фото: УНІАН

Велика виплата на картку може викликати запитання у Пенсійного фонду, якщо людина отримує житлову субсидію. Йдеться, зокрема, про одноразовий дохід, який перевищує встановлений законодавством поріг. Водночас через таке грошове надхоження автоматично субсидії не позбавлять, адже значення має те, звідки надійшли гроші та до яких виплат вони належать.

Які одноразові доходи потрібно враховувати та про які зміни отримувач субсидії має повідомляти, нагадали у Пенсійному фонді України, передає Новини.LIVE.

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Яка сума має значення у 2026 році

Отримувач субсидії має повідомити Пенсійний фонд про одноразовий дохід, який перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату призначення субсидії.

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3 328 гривень. Отже, 25 таких прожиткових мінімумів — це 83 200 гривень. Саме ця сума має значення для призначення або подальшого надання допомоги.

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Чи скасують субсидію через одну велику виплату

Не завжди, адже ПФУ враховує сукупний дохід домогосподарства та обставини, передбачені правилами призначення допомоги. Розмір субсидії безпосередньо залежить від доходів: за вищого доходу обов'язковий платіж домогосподарства збільшується, а розмір субсидії може зменшитися.

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Важливо, звідки надійшли гроші

Не кожна велика сума вважається доходом, який враховується однаково. Під час розрахунку субсидії ПФУ враховує, зокрема, доходи від продажу майна, орендну плату та інші доходи, інформацію про які отримує від податкової служби та Пенсійного фонду. Окремі одноразові виплати законодавство виключає із сукупного доходу.

Які виплати мають винятки

Пенсійний фонд зазначає, що до одноразового доходу, про який потрібно повідомляти через перевищення встановленого порогу, не належить окрема цільова благодійна допомога.

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Зокрема, винятки стосуються коштів, які надаються:

на здобуття освіти;

на отримання медичних послуг;

на подолання наслідків стихійного лиха;

на подолання наслідків аварій;

на подолання наслідків епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру.

Також серед виплат, які мають спеціальні правила, ПФУ називає страхові виплати на медичну та соціальну допомогу, спадщину у вигляді нерухомого майна або основної його частини, а також гранти чи стипендії на навчання.

Коли потрібно повідомити Пенсійний фонд

Якщо отримувач субсидії отримав одноразовий дохід понад встановлений поріг, про це потрібно повідомити орган Пенсійного фонду. На це є 30 календарних днів із дня виникнення такої обставини.

Повідомлення важливе для того, щоб ПФУ міг перевірити, чи вплинула отримана сума на право домогосподарства на субсидію або її розмір.

Що ще може вплинути на субсидію

Великий одноразовий дохід — лише одна з обставин, яку враховують під час призначення допомоги. Наприклад, право на субсидію може залежати від великих покупок. ПФУ зазначає, що протягом 12 місяців перед призначенням субсидії значні витрати на купівлю нерухомості, транспортного засобу, цінних паперів, віртуальних активів та інших визначених законом активів на суму понад 100 000 гривень можуть бути підставою для відмови.

Також на розмір субсидії впливає загальний дохід домогосподарства. Якщо він суттєво змінюється, Пенсійний фонд може провести перерахунок. Зокрема, автоматичний перегляд можливий у березні та серпні, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства змінився більш ніж на 50%.

Раніше Новини.LIVE писали, чи заберуть субсидію через одноразову допомогу на оздоровлення. Таку виплату, отриману протягом року, у певних випадках не враховують у сукупному доході домогосподарства. Тому така виплата сама по собі не повинна автоматично призвести до зменшення чи скасування субсидії.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть втратити субсидію через зміни у складі сім’ї, доходах або великі покупки. Про такі обставини потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів. В окремих випадках через недостовірні дані чи приховані доходи можуть не лише скасувати виплати, а й вимагати повернути переплату.