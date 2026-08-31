ВПО можуть втратити право на житловий ваучер: нові правила для родин

Родина українців. Фото: Новини.LIVE

З серпня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб діють нові правила отримання житлової підтримки. Держава посилила перевірки, щоб одна сім’я не могла скористатися кількома програмами підтримки для вирішення житлового питання. Це стосується, зокрема, для ВПО, які претендують на житловий ваучер. Тепер під час перевірки враховуватимуть не лише дані самого заявника, а й інформацію про членів його сім’ї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "ВПО України".

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Що означає принцип "одна сім’я — один механізм підтримки"

Якщо людина або член її сім’ї вже скористалися певною державною житловою програмою, це може вплинути на можливість отримати іншу допомогу. Для житлового ваучера це особливо важливо, адже за правилами програми допомогу надають один раз на одного отримувача, а з 1 серпня перевірка охоплює також членів сім’ї.

Що перевірятимуть

Інформацію про заявника та його сім’ю перевірятимуть через державні реєстри. Зокрема, можуть перевірити:

чи є у заявника або членів його сім’ї житло;

чи припинялося право власності на житло після 24 лютого 2022 року;

чи користувалася сім’я іншими державними програмами житлової підтримки;

чи отримувала вона допомогу за іпотечними програмами;

інші дані, які можуть впливати на право на житловий ваучер.

Окремо передбачена перевірка даних про припинення права власності на житло з 24 лютого 2022 року до моменту використання ваучера. Таку інформацію Мін’юст і Мінцифри мають передавати через електронний обмін даними.

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Якщо хтось із родини вже отримав житлову допомогу

У такій ситуації право іншого члена сім’ї на житлову підтримку можуть переглянути. Тому перед поданням заяви варто перевірити, чи користувався хтось із родини іншою державною програмою.

Водночас ці зміни стосуються конкретної програми. У різних житлових програмах діють власні правила, тому отримання будь-якої допомоги від держави ще не означає автоматичну заборону на всі інші види підтримки.

Що змінилося для житлових ваучерів

Житловий ваучер для ВПО, які проживали на тимчасово окупованій території, є окремим видом державної допомоги. За чинним порядком його надають один раз у сумі 2 мільйона гривень. Ваучер можна використати для придбання житла, інвестування в його будівництво або як перший внесок чи частину платежу за іпотечним кредитом.

З 1 серпня держава також отримала більше можливостей для автоматичної перевірки даних заявника та членів його сім’ї. Це стосується, зокрема, інформації про житло та використання інших програм державної допомоги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що після купівлі квартири за житловим ваучером ВПО можуть втратити виплати на проживання. Це стосується навіть випадків, коли допомогу отримує дитина. Водночас допомогу можна зберегти, якщо придбане житло непридатне для проживання, має менш як 13,65 кв. м на одного члена сім’ї або куплене в кредит із першим внеском менш як 100 000 гривень.

Також Новини.LIVE писали, чи може ВПО отримати субсидію, якщо живе у чужому житлі за програмою "Прихисток". Переселенець має право на допомогу, якщо власник за цією адресою не отримує субсидію чи пільгу на комунальні послуги. Водночас власник житла теж може зберегти свою субсидію, а компенсація за "Прихисток" не враховується як його дохід.