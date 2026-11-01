Жінка з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Після смерті чоловіка жінка може мати право не лише на власну пенсію, а й на виплату у зв’язку з втратою годувальника. У деяких випадках перехід на інший вид пенсійного забезпечення дозволяє отримувати більше грошей щомісяця. Однак для цього потрібно відповідати встановленим умовам і порівняти розміри обох виплат.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Коли вдова може перейти на іншу пенсію

Українське законодавство передбачає можливість призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сім’ї померлого. До них належать, зокрема, дружина або чоловік, якщо вони мають інвалідність або досягли пенсійного віку.

Важливою умовою є те, що член сім’ї перебував на утриманні померлого. Водночас людина, яка вже отримує власну пенсію, за певних обставин також може перейти на виплату у зв’язку з втратою годувальника. Для цього допомога померлого має бути постійним і основним джерелом засобів до існування.

Сам факт смерті чоловіка не означає автоматичного збільшення пенсії для дружини. Пенсійний фонд має перевірити право на призначення виплати та провести відповідний розрахунок.

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Як розраховують пенсію після смерті чоловіка

Розмір виплати залежить від кількості непрацездатних членів сім’ї, які мають право на пенсію, та розрахованої пенсії за віком померлого годувальника.

Згідно із законодавством, передбачені такі розміри:

50% пенсії померлого — якщо право на виплату має один непрацездатний член сім’ї;

100% пенсії померлого — якщо право мають двоє або більше непрацездатних членів сім’ї. Ця сума розподіляється між ними порівну.

Наприклад, якщо розрахована пенсія чоловіка становила 10 000 грн, для одного непрацездатного члена сім’ї базовий розмір виплати становитиме 5 000 грн. Якщо право мають двоє членів сім’ї, загальна сума становитиме 10 000 грн і буде розподілена між ними.

Тому перед переходом важливо порівняти можливу виплату з тією пенсією, яку жінка отримує зараз. Якщо її власна пенсія становить 4 000 грн, а розрахована виплата після смерті чоловіка — 5 000 грн, різниця може сягати 1 000 грн на місяць. Це умовний приклад: остаточну суму визначає Пенсійний фонд.

Як оформити перехід на більшу пенсію

Якщо вдова вже отримує пенсію за віком, але має право на виплату у зв’язку з втратою годувальника, вона може обрати вигідніший для себе варіант. Законодавство дозволяє людині, яка має право на різні види пенсій, отримувати лише один із них за власним вибором.

Для переходу потрібно подати заяву про переведення з одного виду пенсії на інший. Звернутися можна до сервісного центру або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб подати документи онлайн, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Далі потрібно перейти до розділу щодо пенсійного забезпечення, обрати заяву про переведення на інший вид пенсії, заповнити необхідні поля та додати скановані копії документів. Після перевірки інформації заяву потрібно підписати та надіслати на розгляд.

Переведення на інший вид пенсії проводять із дня подання заяви з усіма необхідними документами. Тому відкладати звернення після того, як жінка з'ясувала, що інша виплата буде більшою, не варто.

Які документи потрібні вдові

Для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника потрібно підготувати документи, які підтверджують особу заявниці, родинні зв'язки та право на виплату.

Зокрема, можуть знадобитися паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть чоловіка, свідоцтво про шлюб або інший документ, що підтверджує родинні зв'язки. Також можуть попросити документи, які підтверджують перебування на утриманні померлого, та відомості про його страховий стаж, якщо відповідної інформації немає в реєстрах.

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