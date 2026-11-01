Женщина с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

После смерти мужа женщина может иметь право не только на собственную пенсию, но и на выплату в связи с потерей кормильца. В некоторых случаях переход на другой вид пенсионного обеспечения позволяет получать больше денег ежемесячно. Однако для этого необходимо соответствовать установленным условиям и сравнить размеры обеих выплат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Когда вдова может перейти на другую пенсию

Украинское законодательство предусматривает возможность назначения пенсии в связи с потерей кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего. К ним относятся, в частности, жена или муж, если они имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста.

Важным условием является то, что член семьи находился на иждивении умершего. В то же время человек, который уже получает собственную пенсию, при определенных обстоятельствах также может перейти на выплату в связи с потерей кормильца. Для этого помощь умершего должна быть постоянным и основным источником средств к существованию.

Сам факт смерти мужа не означает автоматического увеличения пенсии для жены. Пенсионный фонд должен проверить право на назначение выплаты и провести соответствующий расчет.

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Как рассчитывается пенсия после смерти мужа

Размер выплаты зависит от количества нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на пенсию, и рассчитанной пенсии по возрасту умершего кормильца.

Согласно законодательству, предусмотрены следующие размеры:

50 % пенсии умершего — если право на выплату имеет один нетрудоспособный член семьи;

100% пенсии умершего — если право на выплату имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи. Эта сумма распределяется между ними поровну.

Например, если рассчитанная пенсия мужа составляла 10 000 грн, для одного нетрудоспособного члена семьи базовый размер выплаты составит 5 000 грн. Если право имеют двое членов семьи, общая сумма составит 10 000 грн и будет распределена между ними.

Поэтому перед переходом важно сравнить возможную выплату с той пенсией, которую женщина получает сейчас. Если ее собственная пенсия составляет 4 000 грн, а рассчитанная выплата после смерти мужа — 5 000 грн, разница может достигать 1 000 грн в месяц. Это условный пример: окончательную сумму определяет Пенсионный фонд.

Как оформить переход на более высокую пенсию

Если вдова уже получает пенсию по возрасту, но имеет право на выплату в связи с потерей кормильца, она может выбрать более выгодный для себя вариант. Законодательство позволяет лицу, имеющему право на различные виды пенсий, получать только один из них по собственному выбору.

Для перехода необходимо подать заявление о переводе с одного вида пенсии на другой. Обратиться можно в сервисный центр или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы подать документы онлайн, необходимо авторизоваться в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи. Далее необходимо перейти в раздел, посвященный пенсионному обеспечению, выбрать заявление о переводе на другой вид пенсии, заполнить необходимые поля и приложить отсканированные копии документов. После проверки информации заявление необходимо подписать и отправить на рассмотрение.

Переход на другой вид пенсии осуществляется со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. Поэтому откладывать обращение после того, как женщина выяснила, что другая выплата будет больше, не стоит.

Какие документы нужны вдове

Для оформления пенсии в связи с потерей кормильца необходимо подготовить документы, подтверждающие личность заявительницы, родственные связи и право на выплату.

В частности, могут понадобиться паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, свидетельство о смерти мужа, свидетельство о браке или другой документ, подтверждающий родственные связи. Также могут запросить документы, подтверждающие нахождение на иждивении умершего, и сведения о его страховом стаже, если соответствующей информации нет в реестрах.

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