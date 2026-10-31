Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) може призначити людям похилого віку додаткові виплати у розмірі близько 900 грн. За умови дотримання певних вимог передбачається щомісячне нарахування до базового рівня пенсії до 35% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про те, хто і як може оформити відповідну доплату, розповідають Новини.LIVE.

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Що варто знати про доплату до пенсії у близько 900 грн

За інформацією ПФУ, на додаткові суми коштів зможуть розраховувати олімпійські чемпіони та інші видатні спортсмени. Відповідні нарахування передбачені законом №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Громадянам, які мають відповідні статуси, призначають до базової виплати окрему суму від 31% до 35% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб станом на початок календарного року.

Зокрема, у 2026 році показник дорівнює 2 595 грн. Саме від нього відштовхуватиметься ПФУ, здійснюючи розрахунки доплат для спортсменів у листопаді:

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Для дворазових та багаторазових переможців Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих — 35% (908 грн); Для одноразових переможців змагань, а також світових дворазових, багаторазових чемпіонів та рекордсменів — 34% (882 грн); Для одноразових чемпіонів світу — 33% (856 грн); Для дворазових, багаторазових чемпіонів та рекордсменів Європи — 32% (830 грн); Для одноразових чемпіонів Європи — 31% (804 грн).

Які особливості має виплата до пенсії спортсменам

За нормами законодавства, додаткові доплати до пенсії є повноцінною пенсією "за особливі заслуги". Її призначають окремо до пенсії за особистим звернення до ПФУ. При цьому не має значення, яку основну пенсію отримує спортсмен:

пенсію за віком;

пенсію за вислугу років;

пенсію з інвалідності;

пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Для оформлення додаткової пенсії громадянин з таким статусом повинен звернутися до відділення Пенсійного фонду, написавши заяву та надавши документальне підтвердження.

Що необхідно для оформлення пенсійної доплати

Закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" дає право на призначення окремої фінансової підтримки для чемпіонів та спортивних рекордсменів, якщо нададуть спеціальний пакет документів.

Українці можуть подати заяву у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Також треба додати:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

посвідчення;

нагороди;

дипломи;

довідки;

інші офіційні документи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді деякі пенсіонери автоматично отримають доплати. Декому держава гарантуватиме окремі рівні виплат, які ПФУ повинен буде доплатити. Зокрема, у листопаді гарантують окремим категоріям пенсію у сумі 4 213 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що самотні громадяни похилого віку можуть оформити доплати у 40% від мінімальної пенсії. У 2027-му відповідні виплати планують підвищити. Очікується, що сума може зрости до 1 150 грн. Відомо, хто з таких груп населення зможе претендувати на надбавки.