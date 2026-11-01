Люди похилого віку у парку. Фото: Freepik

У 2026 році дехто з громадян може претендувати на пенсію у розмірі 15 000 грн. Право на таку виплату може гарантувати значний розмір офіційної заробітної плати, отримуваної протягом трудової діяльності. Під час визначення права на пенсію ключову роль грає саме дохід, з якого сплачувались внески до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про те, за яких умов ПФУ нарахує таку суму виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

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Які діють вимоги для призначення пенсії у 2026 році

Згідно з правилами пенсійного законодавства, право та розмір майбутніх виплат на заслуженому відпочинку залежать від наявності достатньої кількості страхового стажу та рівня офіційної зарплати. Через це у кожного сума буде індивідуальною.

Претендувати на призначення пенсії з кожним роком дедалі складніше, адже вимоги до стажу посилюються. Зокрема, у 2026 році додали ще один рік для отримання можливості вийти на пенсію. Зараз діють такі правила для страхового стажу:

Вихід у 60 років — за наявності 33 років страхового стажу; Вихід у 63 років — за наявності 23 років страхового стажу; Вихід у 65 років — за наявності 15 років страхового стажу.

Розраховують суму пенсії за віком на основі окремої формули: середня зарплата в Україні за три календарні роки, що передують року призначення пенсії, помножена на індивідуальний коефіцієнт зарплати та на коефіцієнт страхового стажу.

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Хто у 2026 році може претендувати на пенсію у 15 000 грн

Для орієнтовного визначення суми пенсії потрібно знати основні показники щодо віку, страхового стажу та рівня заробітної плати. Завдяки сервісу "Пенсійний калькулятор" громадяни можуть зорієнтуватися, яку необхідно отримувати зарплату, щоб розраховувати на ту чи іншу суму пенсії.

Як свідчать підрахунки, пенсія у 15 000 грн буде доступна тим, хто мав доволі суттєву офіційну зарплату. Зокрема, чоловік, який планує вийти на "заслужений відпочинок" за загальними правилами у 60 років та за наявності 33 років загального стажу, повинен був отримувати дохід у щонайменше 41 500 грн.

Підрахунок. Джерело: cost.ua/pension

Проте на кінцевий розмір будуть впливати різноманітні надбавки та доплати. Зокрема, ті, хто мають значний стаж, більший за норму, отримують певні щомісячні доплати. Для чоловіків зі стажем вище 35 років та для жінок вище 30 років дають у розмірі 1% від пенсії за кожен рік понад норму, але не більше 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (25,95 грн). Десять років стажу понад норму дадуть право на додаткові 259 грн.

Також передбачені надбавки за особливі заслуги від 23% до 35% від прожиткового мінімуму, за наявність статусу "ветеран війни" чи "почесний донор".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у нормах законодавства передбачені такі обставини, що дають право на призначення пенсії раніше за інших. Зокрема, оформити пенсію достроково може людина, яку звільнили з роботи через ініціативу роботодавця у зв'язку зі зміною в організації виробництва та праці, зокрема через ліквідацію, реорганізацію або банкрутство.

Ще Новини.LIVE писали, як зміниться надбавка до пенсії за понаднормовий стаж у 2027 році. Проєкт закону "Про Держбюджет" передбачає підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2 595 грн до 2 878 грн. Через це пенсіонери почнуть отримувати надбавку на рівні 28,78 грн.