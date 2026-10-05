10 пенсій для вчителів: який стаж потрібен для одноразової виплати

Вчитель проводить урок в класі. Фото: УНІАН

Вчителі можуть отримати одразу десять місячних пенсій при виході на пенсію за віком, але така виплата передбачена не для всіх педагогів. Право на гроші залежить від місця роботи, посади, спеціального стажу та того, чи отримувала людина раніше будь-яку пенсію.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто з учителів може отримати 10 пенсій

Йдеться про одноразову грошову допомогу, яку виплачують при призначенні пенсії за віком. Її розмір становить десять місячних пенсій, обчислених на день призначення пенсії.

Право на таку допомогу мають, зокрема, педагогічні працівники, які на момент досягнення пенсійного віку працювали у державному або комунальному закладі на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років.

Для отримання виплати потрібно одночасно виконати кілька умов:

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працювати у державному або комунальному закладі;

на день досягнення пенсійного віку обіймати посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років;

мати необхідний страховий стаж на таких посадах — не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків;

до цього не отримувати жодного виду пенсії.

При цьому стаж має бути саме на посадах, які входять до відповідного переліку. Тому самого факту роботи в школі чи іншому закладі освіти недостатньо.

Скільки грошей виплатять

Сума допомоги залежить від розміру пенсії, яку призначать людині. Наприклад, якщо місячна пенсія становитиме 5 000 гривень, одноразова допомога дорівнюватиме 50 000 гривень.

Якщо пенсія становитиме 7 000 гривень, виплата складе вже 70 000 гривень.

Гроші виплачують одноразово, а сама допомога не підлягає оподаткуванню.

Коли вчителю можуть не дати 10 пенсій

Одна з ключових умов — людина не повинна раніше отримувати будь-яку пенсію. Тому якщо педагог спочатку оформив пенсію за вислугу років, а потім виходить на пенсію за віком, права на цю одноразову допомогу може не бути.

Також виплату не призначать, якщо не вистачає необхідного спеціального страхового стажу або людина працювала на посаді, яка не входить до відповідного переліку.

Водночас періоди роботи, які дають право на пенсію за вислугу років, у визначених випадках можна підсумовувати. Стаж до 1 січня 2004 року підтверджується документами, а за періоди після цієї дати використовуються дані персоніфікованого обліку.

Що важливо знати педагогам

У 2026 році педагоги можуть мати право на пенсію за вислугу років раніше загального пенсійного віку. Однак такий варіант не дає права на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій.

Щоб отримати саме цю допомогу, потрібно вийти на пенсію за віком і на момент досягнення відповідного пенсійного віку відповідати всім установленим вимогам.

Тому перед оформленням пенсії педагогам варто перевірити свій спеціальний стаж, посаду та те, чи відповідає заклад вимогам законодавства. Це особливо важливо для тих, хто має достатній стаж, але працював на різних посадах або змінював місце роботи.

Виплата у розмірі десяти пенсій передбачена законодавством і фінансується з Державного бюджету України.

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