10 видов пенсий для учителей: какой стаж необходим для получения единовременной выплаты

Учитель проводит урок в классе. Фото: УНИАН

Учителя могут получить сразу десять месячных пенсий при выходе на пенсию по возрасту, но такая выплата предусмотрена не для всех педагогов. Право на выплату зависит от места работы, должности, специального стажа и того, получал ли человек ранее какую-либо пенсию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Реклама

Кто из учителей может получить 10 пенсий

Речь идет об одноразовой денежной помощи, которую выплачивают при назначении пенсии по возрасту. Ее размер составляет десять месячных пенсий, рассчитанных на день назначения пенсии.

Право на такую помощь имеют, в частности, педагогические работники, которые на момент достижения пенсионного возраста работали в государственном или коммунальном учреждении на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Для получения выплаты необходимо одновременно выполнить несколько условий:

Читайте также:

работать в государственном или коммунальном учреждении;

на день достижения пенсионного возраста занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;

иметь необходимый страховой стаж на таких должностях — не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

до этого не получать никакого вида пенсии.

При этом стаж должен быть именно на должностях, входящих в соответствующий перечень. Поэтому одного лишь факта работы в школе или другом учебном заведении недостаточно.

Сколько денег выплатят

Сумма пособия зависит от размера пенсии, которую назначат человеку. Например, если месячная пенсия составит 5 000 гривен, единовременное пособие будет равно 50 000 гривен.

Если пенсия составит 7 000 гривен, выплата составит уже 70 000 гривен.

Деньги выплачиваются единовременно, а само пособие не подлежит налогообложению.

Когда учителю могут не выплатить 10 пенсий

Одно из ключевых условий — человек не должен ранее получать какую-либо пенсию. Поэтому если педагог сначала оформил пенсию за выслугу лет, а затем выходит на пенсию по возрасту, права на это единовременное пособие может не быть.

Также выплату не назначат, если не хватает необходимого специального страхового стажа или человек работал на должности, которая не входит в соответствующий перечень.

В то же время периоды работы, дающие право на пенсию за выслугу лет, в определенных случаях можно суммировать. Стаж до 1 января 2004 года подтверждается документами, а за периоды после этой даты используются данные персонифицированного учета.

Что важно знать педагогам

В 2026 году педагоги могут иметь право на пенсию за выслугу лет до достижения общего пенсионного возраста. Однако такой вариант не дает права на единовременную выплату в размере десяти пенсий.

Чтобы получить именно эту выплату, необходимо выйти на пенсию по возрасту и на момент достижения соответствующего пенсионного возраста соответствовать всем установленным требованиям.

Поэтому перед оформлением пенсии педагогам стоит проверить свой специальный стаж, должность и то, соответствует ли учреждение требованиям законодательства. Это особенно важно для тех, кто имеет достаточный стаж, но работал на разных должностях или менял место работы.

Выплата в размере десяти пенсий предусмотрена законодательством и финансируется из Государственного бюджета Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, кому из украинцев могут повысить пенсионную надбавку до 1 440 гривен. Речь идет о выплатах военным пенсионерам на содержание нетрудоспособных членов семьи. Размер доплаты может измениться после пересмотра прожиточного минимума в 2027 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому в Украине назначают пенсии свыше 10 тысяч гривен в месяц. По данным Пенсионного фонда, такие выплаты получают почти 1,88 миллиона пенсионеров. Самые высокие средние пенсии получают отдельные категории пенсионеров, в частности те, кто получает выплаты за выслугу лет.