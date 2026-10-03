Пенсіонерам в Україні можуть підвищити доплати: хто і коли отримає 1 440 грн

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати щомісячну надбавку за непрацездатних членів родини, які перебувають на їхньому утриманні. За таких умов передбачена доплата до пенсії у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який планують переглянути з 2027 року.

Про те, як і коли зміняться доплати, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Хто може отримувати доплату до пенсії у 50%

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), виплата передбачена для непрацюючих військових пенсіонерів. Йдеться про спеціальну надбавку після виходу на пенсію за утримання непрацездатних членів сім’ї, які не отримують жодних виплат від держави.

Такі нарахування передбачені законом №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Претендувати на виплати можуть військові рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім строковиків.

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Надати надбавки можуть для таких пенсій:

За вислугу років — для тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок;

По інвалідності — для тих, у кого є І-ІІІ група інвалідності

Додаткова виплата за утримання громадян може бути призначена лише, якщо вони не отримують інших видів підтримки. А саме:

Пенсійні виплати за віком;

Соцвиплати для позбавлених права на пенсію;

Соцдопомогу для осіб з інвалідністю;

Виплати особам з інвалідністю з дитинства чи дітям з інвалідністю;

Соцвиплати на дітей (для самотніх).

Якщо буде право на пенсію та різні види соцдопомоги одночасно, то можна буде обрати тільки одну.

Військові пенсіонери почнуть отримувати вищі надбавки до пенсії з 2027 року у разі перегляду показника, від якого вони залежать.

Як зміниться сума надбавки до пенсії у 2027 році

Проєкт закону "Про Державний бюджет", підтриманий Кабінетом міністрів, передбачає підвищення рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2027 року, а тому у разі його затвердження парламентом зміниться доплата до пенсії, яка прив'язана до відповідного показника.

У законодавстві розмір такої доплати закріплений на рівні 50% від прожиткового мінімуму. Очікується, що у 2027 році він підвищиться з 2 595 грн до 2 878 грн.

З огляду на це, військовим пенсіонерам почнуть нараховувати надбавку не в розмірі 1 297 грн, а на рівні 1 439 грн.

Як оформити надбавку до пенсії військовим

Для оформлення виплати, потрібно підготувати пакет документів та подати до Пенсійного фонду. Йдеться про:

паспорт та ідентифікаційний код;

документ, що підтвердить родинні зв’язки (паспорт/свідоцтво про шлюб, тощо);

підтвердження спільного побуту за адресою проживання;

документ, що підтвердить факт відсутності роботи/діяльності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні деякі громадяни зможуть отримати посилену держгарантію у вигляді мінімальної пенсії у 13 000 грн. За даними ПФУ, йдеться про адресну допомогу для членів родин військових, які загинули, померли чи зникли безвісти, захищаючи країну від агресії РФ.

Також Новини.LIVE писали, скільки необхідно заробляти та мати страхового стажу для 10 000 грн пенсії. Дізнатися орієнтовний розмір виплати можна, знаючи ключові показники щодо віку, стажу та рівня зарплати. Завдяки калькулятору можна отримати інформацію, якою може бути приблизна сума.