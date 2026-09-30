Пенсії в Україні: хто отримує понад 10 тисяч гривень щомісяця

Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Майже 1,88 млн українських пенсіонерів отримують щомісяця понад 10 тисяч гривень. Водночас більшість одержувачів має значно менші виплати. Статистика Пенсійного фонду показує, у яких межах перебувають високі пенсії та які категорії отримувачів мають найвищі середні суми. Окремо видно, наскільки рідкісними є виплати понад 30 тисяч гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "На пенсії".

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Скільки українців отримують понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 липня 2026 року в Україні налічувалося 9 976 619 пенсіонерів. Із них майже 1,88 млн людей отримували понад 10 тисяч гривень на місяць. Це близько 18,8% усіх пенсіонерів.

Найбільшою серед одержувачів високих пенсій є група з виплатами від 10 001 до 15 000 гривень. До неї належать 955 823 людини, а середній розмір виплати становить 12 021,17 гривні.

Ще 487 672 пенсіонери отримують від 15 001 до 20 000 гривень. У середньому їхня виплата становить близько 17 208 гривень.

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Пенсію від 20 001 до 25 000 гривень мають 238 387 людей. Ще 168 323 пенсіонери отримують від 25 001 до 30 000 гривень.

Найменша група — люди з виплатами понад 30 тисяч гривень. Таких пенсіонерів 29 530, або близько 0,3% від загальної кількості одержувачів пенсій.

Які категорії мають найвищі середні пенсії

Водночас статистика ПФУ за видами пенсій показує, що найбільші середні виплати припадають не на звичайну пенсію за віком.

Станом на 1 квітня 2026 року середня пенсія за віком становила 6 830,85 гривні. Для пенсій по інвалідності показник становив 6 530,21 гривні, а у разі втрати годувальника — 7 689,16 гривні.

Водночас значно вищою була середня виплата за вислугу років — 14 073,78 гривні. Окремо стоять виплати за довічним утриманням суддів: середній розмір такої пенсії становив 114 163,65 гривні.

Ці цифри пояснюють, чому середня пенсія по Україні не показує суму, яку отримує типовий пенсіонер. Високі виплати окремих категорій підвищують загальний середній показник.

Водночас важливо не ототожнювати ці категорії з усіма 1,88 млн отримувачів пенсій понад 10 тисяч гривень. У відкритій статистиці ПФУ немає окремої таблиці, яка б показувала, скільки саме людей із кожного виду пенсії входять до групи понад 10 тисяч гривень.

Чому середня пенсія не означає, що стільки отримує більшість

Станом на 1 липня 2026 року середня пенсія в Україні становила 7 272 гривні. При цьому близько двох третин пенсіонерів отримували менше 7 тисяч гривень на місяць. Понад 4,45 млн людей мали виплати до 5 тисяч гривень.

Найбільшою окремою групою залишаються пенсіонери з виплатами від 3 001 до 4 000 гривень — понад 2,39 млн людей. Ще понад 1,71 млн отримували від 4 001 до 5 000 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки потрібно заробляти та мати страхового стажу, щоб претендувати на пенсію у 10 тисяч гривень. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу. За орієнтовними розрахунками, офіційний дохід для такої виплати має становити близько 27 700 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли про зміни, які можуть торкнутися добровільних пенсійних накопичень українців. Законопроєкти передбачають нові вимоги до роботи пенсійних фондів, управління коштами та інформування їхніх учасників. Остаточні правила залежатимуть від подальшого розгляду документів у парламенті.