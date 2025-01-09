Зарплати вчителів зростуть — що зміниться у 2025 році

Вчителька проводить урок для дітей у школі. Фото: УНІАН

Вчителі в Україні у 2025 році отримуватимуть додаткові виплати до своєї основної зарплати. Одну тисячу гривень педагогам нараховуватимуть в рамках державної програми "Зимова підтримка".

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, коли вчителям почнуть нараховувати кошти.

Читайте також:

Зарплати в Україні — коли виплачують

Строки та періодичність, з якою українцям мають нараховувати зарплату регулюється законом "Про оплату праці" та статтею 115 Кодексу законів про оплату праці. Водночас конкретні строки про те, коли виплачуються гроші, встановлюються в одному з таких документів:

у колективному договорі;

у нормативному акті роботодавця, який погодив виборний орган первинної профспілкової організації чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом органом.

Загалом, роботодавець повинен виплачувати зарплату своїм підлеглим двічі на місяць з проміжком не більше 16 днів. Наприклад:

щомісяця 1-го та 16-го числа;

7-го та 22-го числа;

4-го та 19-го числа.

Більш конкретні терміни виплат встановлюються після того, як роботодавець розділяє місяць на дві частини. Тоді зарплата (аванс) за першу половину місяця (15 календарних днів) українці мають отримувати кожного місяця в період з 16-го до 22-го числа. Робота за другу частину оплачується з 1-го до 7-го числа наступного місяця.

При цьому у кожному колективному договорі проміжок між виплатою зарплати може бути індивідуальним. Тобто не усі роботодавці мають дотримуватися правила та нараховувати виплати з проміжком у 16 днів.

Додатки до зарплат — що зміниться для вчителів

Педагоги, які виконують свою роботу у несприятливих умовах, за новими правилами отримуватимуть доплати у 2025 році. За інформацєю Міносвіти, розмір відповідної доплати прив'яжуть до обсягу навчального навантаження вчителя.

Завдяки оновленій системі, доплати вчителі отримуватимуть відповідно до свого навантаження під час робочого процесу. Крім того вони отримуватимуть компенсацію, якщо суміщатимуть обов′язки.

Нагадаємо, що зарплата українських педагоги, у середньому, становить 15 тис. грн. Часто учителі мають додатковий заробіток, оскільки займаються репетиторством.

Також ми розповідали, що вчителям нараховують річні премії. Вона рівна їх місячному окладу та виплачується в грудні.