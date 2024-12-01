Вчителі можуть заробляти більше — як підвищити доходи

Вчителька в класі. Фото: УНІАН

Середня зарплата вчителів в Україні становить близько 15 тисяч гривень, а мінімальна — близько 9,5 тисячі гривень. Така сума не задовольняє освітян, тому вони часто шукають додаткові джерела доходу.

Про те, як педагогам заробляти більше, розповів один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков в інтерв'ю 24 Каналу.

Читайте також:

Додатковий заробіток вчителів

Пройдаков зазначає, що з його досвіду роботи в державній школі до додаткових шляхів заробітку для вчителів належать:

вчителювання;

репетиторство;

приватні заняття.

"Думаю, що більшість педагогів в Україні має якусь індивідуальну практику. Також важливе долучення до проєктної діяльності. Є багато громадських організацій, благодійних фондів, які реалізовують різноманітні освітні проєкти та просять педагогів долучатися навіть онлайн. Ці можливості є, їх треба моніторити, шукати, підписуватись на різні освітні сторінки", — сказав педагог.

Пройдаков як вчитель української мови та літератури бере участь у безкоштовних вебінарах НМТ-2025. Він готує 25 вебінарів і проводить заняття для дітей. Учні не сплачують за це, але освітянин отримує офіційну винагороду від платформи.

"Я, до речі, не ставив умови, що учням треба йти на індивідуальні заняття, щоб отримати добру оцінку. Хто хотів, добровільно приходив, бо батьки відправили покращити оцінку. Тому сподіваюсь, що вчителі у школі працюють якісно. А якщо вчитель або вчителька ставить умови, що обов'язково треба йти на репетиторство і платити умовно 200 гривень за годину, це вже сумна історія", — сказав він.

За словами Пройдакова, для багатьох педагогів репетиторство є важливим додатковим заробітком, що стимулює залишатися в професії, вдосконалювати навички та підвищувати профпридатність. У цьому процесі також важливу роль відіграють соціальні мережі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зарплати вчителів можуть змінюватися залежно від кількох факторів. Розмір доходу визначається базовим окладом, стажем роботи, наявністю надбавок і доплат, а також рівнем кваліфікації педагогів.

Ми також писали, що з 1 січня 2025 року всі вчителі середніх шкіл отримуватимуть щомісячні доплати до зарплати, незалежно від їхнього досвіду та місця роботи. Для цього в державному бюджеті на 2025 рік передбачено 12 мільярдів гривень.