Зарплаты учителей вырастут — что изменится в 2025 году

Учительница проводит урок для детей в школе. Фото: УНИАН

Учителя в Украине в 2025 году будут получать дополнительные выплаты к своей основной зарплате. Одну тысячу гривен педагогам будут начислять в рамках государственной программы "Зимова підтримка".

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, когда учителям начнут начислять средства.

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Зарплаты в Украине - когда выплачивают

Сроки и периодичность, с которой украинцам должны начислять зарплату, регулируется законом "Об оплате труда" и статьей 115 Кодекса законов об оплате труда. В то же время конкретные сроки о том, когда выплачиваются деньги, устанавливаются в одном из следующих документов:

в коллективном договоре;

в нормативном акте работодателя, который согласовал выборный орган первичной профсоюзной организации или другой уполномоченный на представительство трудовым коллективом органом.

В целом, работодатель должен выплачивать зарплату своим подчиненным дважды в месяц с промежутком не более 16 дней. Например:

ежемесячно 1-го и 16-го числа;

7-го и 22-го числа;

4-го и 19-го числа.

Более конкретные сроки выплат устанавливаются после того, как работодатель разделяет месяц на две части. Тогда зарплата (аванс) за первую половину месяца (15 календарных дней), украинцы должны получать каждый месяц в период с 16-го до 22-го числа. Работа за вторую часть оплачивается с 1-го до 7-го числа следующего месяца.

При этом в каждом коллективном договоре промежуток между выплатой зарплаты может быть индивидуальным. То есть не все работодатели должны придерживаться правила и начислять выплаты с промежутком в 16 дней.

Дополнения к зарплатам — что изменится для учителей

Педагоги, которые выполняют свою работу в неблагоприятных условиях по новым правилам будут получать доплаты в 2025 году. По информации Минобразования, размер соответствующей доплаты привяжут к объему учебной нагрузки учителя.

Благодаря обновленной системе, доплаты учителя будут получать в соответствии со своей нагрузкой во время рабочего процесса. Кроме того они будут получать компенсацию, если будут совмещать обязанности.

Напомним, что зарплата украинских педагоги, в среднем, составляет 15 тыс. грн. Часто учителя имеют дополнительный заработок, поскольку занимаются репетиторством.

Также мы рассказывали, что учителям начисляют годовые премии. Она равна их месячному окладу и выплачивается в декабре.