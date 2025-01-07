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Правила доплат для вчителів змінили — хто отримає більше

7 січня 2025 10:03
Ксенія Симонова - Редактор
Доплати до зарплат вчителів — хто отримає більші суми у 2025 році
Вчителька в класі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

З 2025 року в рамках проєкту "Вчительська доплата" педагогам нараховуватимуть щомісячну додаткову виплату у розмірі близько 1 тис. гривень. Правила надання таких доплат дещо підкорегували.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

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Згідно з постановою уряду №1286, педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності передбачена щомісячна доплата за роботу в несприятливих умовах праці:

  • з 1 січня 2025 року — у розмірі 1,3 тис. гривень;
  • з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, коли припиниться воєнний стан, — у розмірі 2,6 тис. гривень.

На доплату зможуть розраховувати усі педагогічні працівники, які працюють як за основною посадою в освітньому закладі, так і за сумісництвом.

Її встановлять для вчителів закладів загальної середньої освіти різних типів:

  • початкові школи;
  • гімназії;
  • ліцеї, зокрема спеціалізованої освіти;
  • спецшколи;
  • навчальнореабілітаційні центри.

Нові правила надання доплат для педагогів

Як йдеться у листі Міносвіти №1/24674 від 31 грудня 2024 року, уточнені нові правила нарахування щомісячної доплати за працю педагогів у несприятливих умовах. Розмір відповідної доплати прив'яжуть до обсягу навчального навантаження вчителя.

Таким чином, доплату визначатимуть пропорційно до обсягу виконуваної роботи: якщо навантаження менше за унормовану ставку — нараховуватимуть базовий розмір – 1,3 тис. гривень.

У відомстві зауважили, що для педагогів, які суміщають кілька посад, розмір додаткової виплати буде теж пропорційним. Зокрема, якщо:

  • педагог має навчальне навантаження за тарифікацією 18 годин на тиждень, то доплата дорівнюватиме 1,3 тис. гривень;
  • якщо матиме навчальне навантаження за тарифікацією 25 годин/тиждень, то доплата становитиме 1,8 тис. гривень (1,3 тис./18*25);
  • якщо навантаження за тарифікацією 14 годин/тиждень, тобто менше ставки, то сума доплати буде 1,3 тис. гривень, незалежно від навантаження;
  • якщо навантаження за тарифікацією 20 годин/тиждень, а робота за сумісництвом вихователем в групі продовженого дня на 0,5 ставки, то розмір доплати 1,44 тис. гривень (1,3 тис./18*20) як вчителю та 650 гривень (1,3 тис.*0,5) як вихователю;
  • якщо навантаження за тарифікацією 16 годин/тиждень (менше за ставку), а робота за сумісництвом вихователем у групі продовженого дня на ставку, то сума доплати становитиме 1,3 тис. гривень як вчителю, незалежно від навантаження, та 1,3 тис. гривень як вихователю.

"Зазначена доплата, як й інші доплати і надбавки, є частиною заробітної плати педагогічного працівника, отже якщо педагогічний працівник відпрацював неповний місяць (у зв’язку з хворобою, відпусткою), то розмір заробітної плати зменшується пропорційно відпрацьованому часу, відповідно і розмір доплати теж зменшується", — пояснили у відомстві.

Як додали у Міносвіти, відповідна система дасть змогу справедливо враховувати навантаження педагогів, а також забезпечить компенсацію за суміщення обов'язків.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль анонсував доплати для вчителів та інших педагогічних працівників. Зміни у заробітній платі заплановані у дві хвилі.

Раніше ми писали, що педагоги заробляють в середньому 15 тис. гривень, а мінімально — 9,5 тис. гривень. Для багатьох педагогів репетиторство є додатковим заробітком.

зарплати вчителі школи виплати Міносвіти

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