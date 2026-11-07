Вчителька з дітьми біля укриття. Фото: УНІАН

Працівників українських шкіл залучають до нічних чергувань у захисних спорудах, однак окремої доплати за таку роботу законодавство не встановлює. Водночас це не означає, що люди повинні працювати безкоштовно. За певних умов їм належать гроші за фактично відпрацьований час, нічні та надурочні години.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

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Скільки платили працівникам за чергування в укриттях

Питання оплати нічних чергувань постало у Кропивницькому. Працівниця однієї зі шкіл розповіла, що раніше отримувала по 280 гривень за кожне чергування в укритті, однак із вересня виплати припинили.

За її словами, зміни тривали з 21:00 до 06:00. Працівниця продовжувала виходити на чергування, оскільки вважала це своєю відповідальністю, проте бухгалтерія перестала приймати документи на оплату через нестачу коштів у бюджеті громади.

У міському управлінні освіти пояснили, що окремої доплати за чергування в укриттях нормативними документами не передбачено. Раніше працівників стимулювали преміями в межах фонду заробітної плати. У 2026 році на такі виплати в Кропивницькому спрямували 1,4 млн гривень із місцевого бюджету.

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Коли працівникам мають доплачувати за нічну роботу

Відсутність окремої виплати за чергування не скасовує трудових гарантій. Якщо працівника залучають до роботи за дорученням роботодавця, необхідно враховувати фактично відпрацьований час та умови оплати.

Зокрема, стаття 108 Кодексу законів про працю України передбачає підвищену оплату нічної роботи. Нічним вважається період із 22:00 до 06:00, а доплата за кожну таку годину не може бути меншою за 20% тарифної ставки або окладу.

Наприклад, якщо працівник чергує з 21:00 до 06:00, вісім годин його зміни припадають на нічний час. Саме за ці години має нараховуватися відповідна доплата, якщо робота оформлена як нічна.

Коли за додаткові години належить подвійна оплата

Ще одна підстава для збільшення заробітку — надурочна робота. Якщо чергування відбувається понад установлену працівникові норму робочого часу з ініціативи роботодавця, необхідно перевірити, чи є підстави вважати ці години надурочними.

Відповідно до статті 106 КЗпП, за погодинної системи оплати кожна надурочна година оплачується у подвійному розмірі годинної ставки. При цьому сам факт роботи у вечірній або нічний час ще не означає, що всі ці години автоматично є надурочними.

Важливо також враховувати графік роботи, встановлену норму годин та спосіб обліку робочого часу.

Чи можуть відмовити у виплатах через брак грошей

Юристка Тетяна Швець зазначила, що посилання на відсутність бюджетних коштів саме по собі не є достатнім обґрунтуванням невиплати грошей за фактично виконану роботу.

Водночас для визначення права на конкретну суму потрібно перевірити документи, якими оформлювали чергування та встановлювали оплату. Зокрема, значення мають наказ керівника закладу, табель обліку робочого часу, журнал чергувань, колективний договір та документи про преміювання.

Працівникам, які не отримали гроші за виконану роботу, юристка радить звернутися до директора із письмовою заявою, попросити копії відповідних наказів та письмове пояснення причин невиплати. Якщо питання не вдається вирішити, можна звернутися до Державної служби України з питань праці, а за необхідності — до суду.

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