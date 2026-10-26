Вчителька у класі. Фото: УНІАН

Українські вчителі мають право працювати за сумісництвом у двох і більше закладах освіти, зокрема мистецьких чи музичних школах. У нарахуванні заробітної плати педагогічним працівникам у таких ситуаціях передбачені важливі правові та розрахункові нюанси у 2026 році.

Про це свідчать норми Кодексу законів про працю України (КЗпП), передають Новини.LIVE.

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Яка робота вважається сумісництвом для педагога

Згідно з Кодексом законів про працю, для вчителів діє загальне правило щодо сумісництва — виконання, крім основної, іншої оплачуваної роботи у рамках трудового договору у вільні години від основного робочого часу. Такий підхід діє як на одному й тому ж підприємстві, так і в інших установах, організаціях чи у фізособи-підприємця.

Вчителям можна вільно працювати за сумісництвом, лише не можна виконувати роботу у двох чи більше роботодавців в один і той же час.

Важливо скласти графік робочого часу на всіх роботах таким чином, щоб не виникало "накладок".

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Зокрема, у 2026 році не діє колишнє обмеження у "1,5 ставки" та нормативні акти щодо сумісництва працівників у бюджетній сфері.

"При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації. Праця робітників-відрядників оплачується за розцінками, встановленими для роботи, яка виконується", — йдеться у кодексі.

Правила оплати праці педагогів у закладах та установах освіти прописані в Інструкції про порядок обчислення зарплати працівників освіти, затвердженій наказом Міністерства освіти № 102.

Її застосовують у частині, що не суперечить постанові № 1078 "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників", яка з вересня цього року ввела нову систему обчислення посадових окладів у закладах освіти.

Ключові норми тарифікації та оплати праці вчителів:

Посадовий оклад

З вересня оклади більше не прив’язані до Єдиної тарифної сітки (ЄТС), їх розраховують від базового показника на рівні 28 885 грн через множення на коефіцієнт посади (зокрема, для вчителя без категорії — 0,48; другої категорії — 0,49; першої категорії — 0,51; вищої категорії — 0,52).

Педагогічне навантаження

Ставку зарплати вчителя, керівника гуртка школи, викладача музичної школи — виплачують за 18 годин педагогічної чи викладацької роботи на тиждень.

Розподіл навчального навантаження між учителями

Він відбувається за погодженням із профспілковим комітетом залежно від обсягу годин, передбачених навчальним планом, наявності кадрів та інших умов закладу з дотриманням КЗпП.

Відсутність обмежень за основним місцем роботи

Обсяг навчальної/іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагог за основним місцем роботи, граничними розмірами не може обмежуватися.

Обчислення місячної зарплати

Зарплата вчителів, зокрема за сумісництвом, визначається множенням окладу (разом з підвищеннями) на фактичне навантаження за тиждень і діленням цього добутку на встановлену норму годин на тиждень (18 годин).

Йдеться про таку формулу розрахунку: оклад = (оклад (з підвищеннями) ×фактична кількість годин за тиждень)/18 год

Виплати за тарифікацією

Затверджена під час тарифікації зарплата має виплачуватися щомісяця незалежно від кількості тижнів та робочих днів у різні місяці протягом року.

З огляду на це, праця вчителя, який поєднує роботу у двох і більше закладах освіти, має оплачуватися виключно за тарифікацією.

Вона закріплює обсяг навантаження за тиждень та передбачає нарахування всіх видів педагогічної діяльності (зокрема, перевірку зошитів, класне керівництво, завідування кабінетом), а також додаткові надбавки та доплати.

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