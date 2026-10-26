Оплата праці вчителя у двох і більше закладах: норми у 2026 році
Українські вчителі мають право працювати за сумісництвом у двох і більше закладах освіти, зокрема мистецьких чи музичних школах. У нарахуванні заробітної плати педагогічним працівникам у таких ситуаціях передбачені важливі правові та розрахункові нюанси у 2026 році.
Про це свідчать норми Кодексу законів про працю України (КЗпП), передають Новини.LIVE.
Яка робота вважається сумісництвом для педагога
Згідно з Кодексом законів про працю, для вчителів діє загальне правило щодо сумісництва — виконання, крім основної, іншої оплачуваної роботи у рамках трудового договору у вільні години від основного робочого часу. Такий підхід діє як на одному й тому ж підприємстві, так і в інших установах, організаціях чи у фізособи-підприємця.
Вчителям можна вільно працювати за сумісництвом, лише не можна виконувати роботу у двох чи більше роботодавців в один і той же час.
Важливо скласти графік робочого часу на всіх роботах таким чином, щоб не виникало "накладок".
Як має оплачуватися робота вчителів-сумісників
Зокрема, у 2026 році не діє колишнє обмеження у "1,5 ставки" та нормативні акти щодо сумісництва працівників у бюджетній сфері.
"При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації. Праця робітників-відрядників оплачується за розцінками, встановленими для роботи, яка виконується", — йдеться у кодексі.
Правила оплати праці педагогів у закладах та установах освіти прописані в Інструкції про порядок обчислення зарплати працівників освіти, затвердженій наказом Міністерства освіти № 102.
Її застосовують у частині, що не суперечить постанові № 1078 "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників", яка з вересня цього року ввела нову систему обчислення посадових окладів у закладах освіти.
Ключові норми тарифікації та оплати праці вчителів:
- Посадовий оклад
З вересня оклади більше не прив’язані до Єдиної тарифної сітки (ЄТС), їх розраховують від базового показника на рівні 28 885 грн через множення на коефіцієнт посади (зокрема, для вчителя без категорії — 0,48; другої категорії — 0,49; першої категорії — 0,51; вищої категорії — 0,52).
- Педагогічне навантаження
Ставку зарплати вчителя, керівника гуртка школи, викладача музичної школи — виплачують за 18 годин педагогічної чи викладацької роботи на тиждень.
- Розподіл навчального навантаження між учителями
Він відбувається за погодженням із профспілковим комітетом залежно від обсягу годин, передбачених навчальним планом, наявності кадрів та інших умов закладу з дотриманням КЗпП.
- Відсутність обмежень за основним місцем роботи
Обсяг навчальної/іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагог за основним місцем роботи, граничними розмірами не може обмежуватися.
- Обчислення місячної зарплати
Зарплата вчителів, зокрема за сумісництвом, визначається множенням окладу (разом з підвищеннями) на фактичне навантаження за тиждень і діленням цього добутку на встановлену норму годин на тиждень (18 годин).
Йдеться про таку формулу розрахунку: оклад = (оклад (з підвищеннями) ×фактична кількість годин за тиждень)/18 год
- Виплати за тарифікацією
Затверджена під час тарифікації зарплата має виплачуватися щомісяця незалежно від кількості тижнів та робочих днів у різні місяці протягом року.
З огляду на це, праця вчителя, який поєднує роботу у двох і більше закладах освіти, має оплачуватися виключно за тарифікацією.
Вона закріплює обсяг навантаження за тиждень та передбачає нарахування всіх видів педагогічної діяльності (зокрема, перевірку зошитів, класне керівництво, завідування кабінетом), а також додаткові надбавки та доплати.
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