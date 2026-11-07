Учительница с детьми возле укрытия. Фото: УНИАН

Сотрудников украинских школ привлекают к ночным дежурствам в защитных сооружениях, однако отдельной доплаты за такую работу законодательство не предусматривает. В то же время это не означает, что люди должны работать бесплатно. При определенных условиях им полагается оплата за фактически отработанное время, ночные и сверхурочные часы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспильне.

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Сколько платили работникам за дежурства в укрытиях

Вопрос оплаты ночных дежурств встал в Кропивницком. Работница одной из школ рассказала, что раньше получала по 280 гривен за каждое дежурство в укрытии, однако с сентября выплаты прекратили.

По ее словам, смены длились с 21:00 до 06:00. Работница продолжала выходить на дежурство, поскольку считала это своей обязанностью, однако бухгалтерия перестала принимать документы на оплату из-за нехватки средств в бюджете общины.

В городском управлении образования пояснили, что отдельной доплаты за дежурство в убежищах нормативными документами не предусмотрено. Ранее работников поощряли премиями в пределах фонда заработной платы. В 2026 году на такие выплаты в Кропивницком было выделено 1,4 млн гривен из местного бюджета.

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Когда работникам должны доплачивать за ночную работу

Отсутствие отдельной выплаты за дежурство не отменяет трудовых гарантий. Если работника привлекают к работе по поручению работодателя, необходимо учитывать фактически отработанное время и условия оплаты.

В частности, статья 108 Кодекса законов о труде Украины предусматривает повышенную оплату ночной работы. Ночным считается период с 22:00 до 06:00, а доплата за каждый такой час не может быть меньше 20% тарифной ставки или оклада.

Например, если работник дежурит с 21:00 до 06:00, восемь часов его смены приходятся на ночное время. Именно за эти часы должна начисляться соответствующая доплата, если работа оформлена как ночная.

Когда за дополнительные часы полагается двойная оплата

Еще одно основание для увеличения заработка — сверхурочная работа. Если дежурство происходит сверх установленной для работника нормы рабочего времени по инициативе работодателя, необходимо проверить, есть ли основания считать эти часы сверхурочными.

В соответствии со статьей 106 КЗоТ, при почасовой системе оплаты каждый сверхурочный час оплачивается в двойном размере почасовой ставки. При этом сам факт работы в вечернее или ночное время еще не означает, что все эти часы автоматически являются сверхурочными.

Важно также учитывать график работы, установленную норму часов и способ учета рабочего времени.

Могут ли отказать в выплатах из-за нехватки денег

Юрист Татьяна Швец отметила, что ссылка на отсутствие бюджетных средств сама по себе не является достаточным обоснованием для невыплаты денег за фактически выполненную работу.

В то же время для определения права на конкретную сумму необходимо проверить документы, на основании которых оформлялись дежурства и устанавливалась оплата. В частности, значение имеют приказ руководителя учреждения, табель учета рабочего времени, журнал дежурств, коллективный договор и документы о премий.

Работникам, не получившим деньги за выполненную работу, юрист советует обратиться к директору с письменным заявлением, запросить копии соответствующих приказов и письменное объяснение причин невыплаты. Если вопрос не удается решить, можно обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда, а при необходимости — в суд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что работники могут лишиться 20% зарплаты из-за законных удержаний. Удерживать часть заработка работодатель может только на основаниях, предусмотренных законом, и с соблюдением установленных ограничений. В то же время работники имеют право обжаловать необоснованные удержания.

Также Новини.LIVE сообщали, как будет оплачиваться труд учителей, работающих в двух и более учебных заведениях в 2026 году. Зарплата педагогов зависит от должностного оклада и фактической учебной нагрузки. При начислении выплат учитываются тарификация, дополнительные обязанности и предусмотренные надбавки.