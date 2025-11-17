Пенсії можуть скоротити — яку інформацію треба обов'язково надати ПФУ

Жінка та чоловік похилого віку з паперами. Фото: Freepik

Українське пенсійне законодавство містить вимогу для громадян, які отримують пенсійні виплати, про необхідність обов'язкового сповіщення держорганів у разі зміни особистої інформації. У разі відсутності відповідного повідомлення протягом десяти днів — можуть виникнути проблеми з повнотою виплат у вигляді примусового повернення.

Про це розповідає редакція сайту Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Яку інформацію треба обов'язково надавати ПФУ

В оприлюдненій інформації ПФУ щодо прав громадян на пенсійні виплати наголошується, що будь-які зміни в особистих даних вимагають обов'язкового сповіщення органів Пенсійного фонду.

Громадяни мають самостійно звернутися до ПФУ із відповідною заявою, адже ігнорування вимоги може призвести до скорочення чи зупинення нарахування виплат у примусовому порядку.

У фонді наголошують, що навіть несвоєчасне повідомлення може призвести до проблем, адже йтиметься про незаконного отримання коштів, які громадянину у підсумку доведеться повернути.

Пенсійний фонд закликає всіх отримувачів пенсій звернути увагу на рекомендації та повідомити відповідні органи у разі таких обставин:

зміни паспорта громадянина;

прізвища/іншої персональної інформації;

контактних даних (номер телефона, електронна пошта);

банківських реквізитів;

зміни статусу зайнятості (у разі працевлаштування/звільнення, відкриття/припинення підприємницької діяльності).

Згідно з правилами, громадяни мають звернутися до Пенсійного фонду у 10-денний термін. Несвоєчасне сповіщення може також створити проблеми у виплаті соціального забезпечення.

Як пенсіонерам повідомити про зміни

За даними ПФУ, для сповіщення про появу змін передбачили кілька зручних способів:

в електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду;

особисто в тероргані ПФУ;

поштою рекомендованим листом разом з копіями документів;

через роботодавця (якщо йдеться про працевлаштування/звільнення).

"Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам Пенсійного фонду України... Своєчасно повідомляйте органи Пенсійного фонду про зміну обставин, які можуть вплинути на ваше соціальне забезпечення", — йдеться у повідомленні на сайті ПФУ.

