Арешт рахунків з пенсіями в Україні — кому загрожує та як діяти

Українським громадянам навіть під час повномасштабної війни загрожує блокування доступу до рахунків, у тому числі з пенсійними чи іншими соціальними виплатами. Відомо, чому можуть заморозити рахунки та як повернути доступ.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства юстиції.

Чому на пенсійні рахунки можуть накладати арешти

За інформацією Міністерства юстиції, арешти можуть накладати на рахунки з різних причин. Зокрема, кошти блокують у зв'язку з наявністю будь-якої заборгованості для її стягнення на підставі рішення державного або приватного виконавця.

При цьому арештувати можуть всі кошти на рахунках громадянина, незалежно від їх призначення. Однак норми законодавства передбачають винятки та механізми, які в результаті дають змогу повернути або частковий доступ, або цілком зняти арешт із деяких рахунків.

Щодо рахунків цільового призначення, куди надходять соцвиплати, пенсії, зарплати та стипендії, то закон забороняє стягувати такі кошти, проте банки оминають відповідну умову тим, що відкривають громадянам стандартні поточні рахунки. Мотивують це тим, що не мають технічної можливості створювати окремі рахунки. Також суд може арештувати рахунки з:

вихідною допомогою, що виплачують в разі звільнення з роботи;

матдопомогою громадянам, які втратили право на допомогу з безробіття;

допомогою у зв’язку з вагітністю/пологами;

одноразовою допомогою у зв’язку з народженням дитини;

допомогою, призначеною при усиновленні дитини;

допомогою на дітей, над якими встановлено опіку/піклування;

виплатами на дітей самотнім матерям;

допомогою на лікування;

виплатами на поховання.

Як діяти у разі арешту рахунку з цільовими коштами

Якщо на рахунок цільового призначення було накладено арешт, то необхідно подати виконавцю заяву про його зняття.

Також потрібно додати документи, де підтверджується спеціальний статус рахунку (довідка з банку про реквізити рахунку, довідка з роботи, органів Пенсійного фонду).

Серед обставин, які дають підстави зняти арешт:

сплата заборгованості;

завершення терміну виконавчого провадження;

повернення виконавчого документа у суд;

скасування заходів забезпечення позову;

наявність факту, що виконавчий документ не підлягає виконанню.

Згідно з нормами чинного законодавства, боржникам надається право користуватися певною сумою коштів з поточного рахунку. Вона обмежена двома мінімальними зарплатами. У 2025 році дозволена сума в межах 16 тис. грн на місяць.

Щоб відкрити частковий доступ до коштів, також необхідно звернутися до виконавця. Йому потрібно надати заяву про визначення поточного рахунку для видаткових фінансових операцій та вказати номер рахунку, назву банку, де його було відкрито.

Згідно з правилами, виконавець упродовж двох робочих днів з часу отримання заяви має ухвалити постанову та одразу надіслати в банк.

