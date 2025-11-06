Відео
Україна
Головна Фінанси Максимальні пенсії в Україні — кому вдесятеро урізали виплати

Максимальні пенсії в Україні — кому вдесятеро урізали виплати

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 06:10
Оновлено: 11:14
Пенсії в Україні — хто з громадян почне отримувати вдесятеро менше
Людина кладе гроші до гаманця. Фото: УНІАН

В Україні деякі громадяни, як-от колишні державні службовці, науковці та народні депутати, можуть претендувати на максимальний розмір пенсії у 23,6 тис. грн (на 2025 рік), що дорівнює 10 прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб. Однак певне коло громадян з цих категорій обмежили мінімальною пенсією.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Кому урізали пенсійні виплати в Україні

Деякі громадяни, які отримували максимальні пенсії в рамках спеціальних законів, будуть позбавлені права на них. Це передбачено законом 4455-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку".  

Нові правила поширюються на громадян, які були засуджені за такими фактами:

  1. Державна зрада;
  2. Шпигунство;
  3. Колабораціонізм;
  4. Допомога ворогові;
  5. Спроба змінити владу насильницьким шляхом;
  6. Порушення територіальної цілісності країни.

Під дію закону потрапили колишні державні службовці та посадовці місцевого самоврядування, науковці, народні депутати. Відповідні норми поширяться також на довічне грошове утримання. Йдеться про спецпенсії для екссуддів.  

Правила виплати пенсій зрадникам країни

Згідно з нормами, такі особи у період перебування у місцях позбавлення волі не матимуть права на високу пенсію, вона не зможе перевищувати "мінімалку" (не більше прожиткового мінімуму — 2,36 тис. грн на місяць). 

Лише після відбуття покарання пенсію можуть повернути, але на загальних підставах, тоді як спецпенсії, зокрема держслужбовцям та працівникам прокуратури, повертати більше не будуть.

Ініціатори пояснювали, що закон не скасовує право на пенсійні виплати, однак вводить обмеження для зрадників країни для посилення національної безпеки та підтримки правопорядку. Новації покликані:

  • підвищити національну безпеку;
  • запобігти матеріальному заохоченню порушників;
  • захистити державу в умовах війни.

Раніше ми писали, що ПФУ розповів, кому передбачені щомісячні доплати до пенсій у 700 грн. На таку суму можуть претендувати громадяни, які мають певну кількість страхового стажу понад норму.

Ще розповідали, хто з пенсіонерів отримає більші суми виплат з 1 листопада. Додаткові кошти нарахують тим, кому упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
