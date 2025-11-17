Пенсии могут сократить — какую информацию надо обязательно предоставить ПФУ

Важно для пенсионеров — почему могут заставить вернуть выплаты
Украинское пенсионное законодательство содержит требование для граждан, получающих пенсионные выплаты, о необходимости обязательного оповещения госорганов в случае изменения личной информации. При отсутствии соответствующего уведомления в течение десяти дней — могут возникнуть проблемы с полнотой выплат в виде принудительного возврата.
Какую информацию надо обязательно предоставлять ПФУ
В обнародованной информации ПФУ относительно прав граждан на пенсионные выплаты отмечается, что любые изменения в личных данных требуют обязательного оповещения органов Пенсионного фонда.
Граждане должны самостоятельно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением, ведь игнорирование требования может привести к сокращению или приостановлению начисления выплат в принудительном порядке.
В фонде отмечают, что даже несвоевременное сообщение может привести к проблемам, ведь речь пойдет о незаконном получении средств, которые гражданину в итоге придется вернуть.
Пенсионный фонд призывает всех получателей пенсий обратить внимание на рекомендации и сообщить соответствующие органы в случае следующих обстоятельств:
- замены паспорта гражданина;
- фамилии/другой персональной информации;
- контактных данных (номер телефона, электронная почта);
- банковских реквизитов;
- изменения статуса занятости (в случае трудоустройства/увольнения, открытия/прекращения предпринимательской деятельности).
Согласно правилам, граждане должны обратиться в Пенсионный фонд в 10-дневный срок. Несвоевременное оповещение может также создать проблемы в выплате социального обеспечения.
Как пенсионерам сообщить об изменениях
По данным ПФУ, для оповещения о появлении изменений предусмотрели несколько удобных способов:
- в электронном кабинете на портале Пенсионного фонда;
- лично в тероргане ПФУ;
- по почте заказным письмом вместе с копиями документов;
- через работодателя (если речь идет о трудоустройстве/увольнении).
"Неуведомление или несвоевременное информирование об изменениях обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, которые подлежат обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины... Своевременно сообщайте органы Пенсионного фонда об изменении обстоятельств, которые могут повлиять на ваше социальное обеспечение", — говорится в сообщении на сайте ПФУ.
