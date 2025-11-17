Пенсии могут сократить — какую информацию надо обязательно предоставить ПФУ

Пожилые женщина и мужчина с бумагами. Фото: Freepik

Украинское пенсионное законодательство содержит требование для граждан, получающих пенсионные выплаты, о необходимости обязательного оповещения госорганов в случае изменения личной информации. При отсутствии соответствующего уведомления в течение десяти дней — могут возникнуть проблемы с полнотой выплат в виде принудительного возврата.

Об этом рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Какую информацию надо обязательно предоставлять ПФУ

В обнародованной информации ПФУ относительно прав граждан на пенсионные выплаты отмечается, что любые изменения в личных данных требуют обязательного оповещения органов Пенсионного фонда.

Граждане должны самостоятельно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением, ведь игнорирование требования может привести к сокращению или приостановлению начисления выплат в принудительном порядке.

В фонде отмечают, что даже несвоевременное сообщение может привести к проблемам, ведь речь пойдет о незаконном получении средств, которые гражданину в итоге придется вернуть.

Пенсионный фонд призывает всех получателей пенсий обратить внимание на рекомендации и сообщить соответствующие органы в случае следующих обстоятельств:

замены паспорта гражданина;

фамилии/другой персональной информации;

контактных данных (номер телефона, электронная почта);

банковских реквизитов;

изменения статуса занятости (в случае трудоустройства/увольнения, открытия/прекращения предпринимательской деятельности).

Согласно правилам, граждане должны обратиться в Пенсионный фонд в 10-дневный срок. Несвоевременное оповещение может также создать проблемы в выплате социального обеспечения.

Как пенсионерам сообщить об изменениях

По данным ПФУ, для оповещения о появлении изменений предусмотрели несколько удобных способов:

в электронном кабинете на портале Пенсионного фонда;

лично в тероргане ПФУ;

по почте заказным письмом вместе с копиями документов;

через работодателя (если речь идет о трудоустройстве/увольнении).

"Неуведомление или несвоевременное информирование об изменениях обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, которые подлежат обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины... Своевременно сообщайте органы Пенсионного фонда об изменении обстоятельств, которые могут повлиять на ваше социальное обеспечение", — говорится в сообщении на сайте ПФУ.

