Страхові внески у 2025 році — як перевірити зарахування

Людина тримає купюри по 500 грн. Фото: УНІАН

Українці, які сплачують страхові внески, можуть перевіряти зарахування на веб-порталі Пенсійного фонду України (ПФУ). Там також міститься інформація про набутий страховий стаж.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Для цього потрібно сформувати електронну довідку ОК-5. На останній сторінці є розділ "Звітний рік", у якому відображається:

зарплата для пенсії, розрахована на основі сплачених страхових внесків;

кількість набутого страхового стажу.

При цьому у Мінсоці зазначають, що усі сплачені українцями на рахунок ПФУ внески обліковуються автоматично. Тож перевіряти нарахування можна лише для того, аби точно переконатися, що вони зараховані.

Як довго можна сплачувати страхові внески

Таку можливість мають як застраховані, так і не застраховані громадяни України після того, як їм виповниться 16 років. Вносити страхові виплати можна до виходу на пенсію.

"Тобто людина може сплачувати добровільні страхові внески до призначення пенсії. Для цього потрібне лише бажання і відповідальне ставлення до свого майбутнього. Адже забезпечити собі більшу пенсію може кожен", — пояснили у Міністерстві соціальної політики.

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