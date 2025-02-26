Страховые взносы в 2025 году — как проверить зачисления

Человек держит купюры по 500 грн. Фото: УНИАН

Украинцы, которые платят страховые взносы, могут проверять зачисления на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Там также содержится информация о приобретенном страховом стаже.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Как проверить, зачислились ли страховые взносы

Для этого нужно сформировать электронную справку ОК-5. На последней странице есть раздел "Отчетный год", в котором отражается:

зарплата для пенсии, рассчитанная на основе уплаченных страховых взносов;

количество приобретенного страхового стажа.

При этом в Минсоце отмечают, что все уплаченные украинцами на счет ПФУ взносы учитываются автоматически. Поэтому проверять начисления можно только для того, чтобы точно убедиться, что они зачислены.

Как долго можно платить страховые взносы

Такую возможность имеют как застрахованные, так и незастрахованные граждане Украины после того, как им исполнится 16 лет. Вносить страховые выплаты можно до выхода на пенсию.

"То есть человек может платить добровольные страховые взносы до назначения пенсии. Для этого нужно только желание и ответственное отношение к своему будущему. Ведь обеспечить себе большую пенсию может каждый", — пояснили в Министерстве социальной политики.

Напомним, что часть украинцев может остаться без пенсий уже в 2025 году. В Офисе омбудсмена объяснили, в чем проблема.

Также мы рассказывали, что в марте пенсионерам могут выплатить сразу две пенсии. Дополнительные выплаты положены украинцам из уязвимых категорий.