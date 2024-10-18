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Вартість зросла до 137 грн — в Україні злетіли ціни на деякі продукти

18 жовтня 2024 10:34
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на продукти у жовтні — в Україні різко подорожчали яйця та олія
Полиці з продуктами. Фото: 20minut.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у жовтні 2024 року набирають обертів ціни на низку продуктів. Зокрема, йдеться про вартість курячих яєць та соняшникової олії.

Про це свідчать дані порталу Minfin.

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Як змінились ціни на яйця у магазинах у жовтні

Як свідчать дані моніторингу, українські споживачі змушені більше платити за основні харчові продукти. За даними Держстату, на початку осені цього року серед продуктів найбільшими темпами дорожчали овочі (+5,2%) та яйця (+7,1%). Негативна тенденція продовжує зберігатися.

Так, станом на 18 жовтня ціна курячих яєць марки "Квочка" зросла за останній місяць з 39,76 до 45,60 грн за десяток.

Марку "Ясенсвіт" у середньому реалізують по 44,06 грн за десяток. Вартість за місяць зросла на близько 4 грн, з 40,09 грн.

Водночас, 30 штук таких яєць марки "Ясенсвіт" зараз коштують вже 136,45 грн. Тоді як у вересні їх можна було придбати за 122,20 грн.

 

ціни на яйця 2024
Ціни. Джерело: Мінфін

Нова вартість олії у супермаркетах у жовтні

Окрім того, аналітики фіксують подорожчання соняшникової олії. Одна з ключових причин підвищення цін — зменшення виробництва соняшника на 20% порівняно з попереднім роком.

Ще один фактор — налагодження стабільного експорту соняшникової олії з України, через що виробникам не вигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку.

Зараз олія марки "Олейна рафінована" коштує 65,95 грн за 850 мл. Тоді у вересні її продавали за 60,62 грн.

Вартість марки "Щедрий Дар" 850 мл зросла не так активно: з 60,36 грн до 61,86 грн.

 

ціни на олію 2024
Ціни. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні найбільше зростання цін загрожує хлібобулочним виробам, овочам та фруктам, оскільки їх виробництво та зберігання вимагають значних витрат. Водночас, очікується, що ціни на цукор до кінця року можуть знизитися.

Також ми писали, що на українському ринку восени 2024 року помідори побили семирічний рекорд за вартістю. Це пов'язують зі зменшенням збору овочу на тлі прохолодної погоди.

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