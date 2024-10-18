Цены на продукты в октябре — в Украине резко подорожали яйца и масло

Полки с продуктами. Фото: 20minut.ua

В Украине в октябре 2024 года набирают обороты цены на ряд продуктов. В частности, речь идет о стоимости куриных яиц и подсолнечном масле.

Об этом свидетельствуют данные портала Minfin.

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Как свидетельствуют данные мониторинга, украинские потребители вынуждены платить больше за основные пищевые продукты. По данным Госстата, в начале осени этого года среди продуктов наибольшими темпами дорожали овощи (+5,2%) и яйца (+7,1%). Негативная тенденция продолжает сохраняться.

Так, по состоянию на 18 октября цена куриных яиц марки "Квочка" выросла за последний месяц с 39,76 до 45,60 грн за десяток.

Марку "Ясенсвит" в среднем реализуют по 44,06 грн за десяток. Стоимость за месяц выросла на около 4 грн, с 40,09 грн.

В то же время, 30 штук таких яиц марки "Ясенсвит" сейчас стоят уже 136,45 грн. Тогда как в сентябре их можно было приобрести за 122,20 грн.

Цены. Источник: Минфин

Новая стоимость масла в супермаркетах в октябре

Кроме того, аналитики фиксируют подорожание подсолнечного масла. Одна из ключевых причин повышения цен — уменьшение производства подсолнечника на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Еще один фактор — налаживание стабильного экспорта подсолнечного масла из Украины, поэтому производителям невыгодно продавать продукцию дешево на внутреннем рынке.

Сейчас масло марки "Олейна рафинированная" стоит 65,95 грн за 850 мл. Тогда как в сентябре ее продавали по 60,62 грн.

Стоимость марки "Щедрый Дар" 850 мл выросла не столь активно: с 60,36 грн до 61,86 грн.

Цены. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине наибольший рост цен грозит хлебобулочным изделиям, овощам и фруктам, поскольку их производство и хранение требуют значительных затрат. В то же время, ожидается, что цены на сахар до конца года могут снизиться.

Также мы писали, что на украинском рынке осенью 2024 года помидоры побили семилетний рекорд по стоимости. Это связывают с уменьшением сбора овощей на фоне прохладной погоды.